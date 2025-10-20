El crudo baja ante las tensiones comerciales entre EEUU y China

Por Yuka Obayashi y Colleen Howe

TOKIO/PEKÍN, 20 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el lunes, presionados por las preocupaciones sobre un exceso de oferta mundial, mientras las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se sumaban a las preocupaciones sobre una desaceleración económica y una menor demanda de energía. Los futuros del crudo Brent descendían 53 centavos, o un 0,86%, a US$60,76 por barril, a las 0610 GMT, mientras que los futuros del West Texas Intermediate estadounidense caían 55 centavos, o un 0,96%, a US$56,99, borrando los avances del viernes.

Ambas referencias cayeron más de un 2% la semana pasada, marcando su tercer descenso semanal consecutivo, en parte debido a las perspectivas de la Agencia Internacional de la Energía de un creciente exceso de oferta en 2026.

“La preocupación por el exceso de oferta debido al aumento de la producción de los países productores de petróleo, junto con el temor a una desaceleración económica derivada de la escalada de las tensiones comerciales entre EEUU y China, están alimentando la presión de venta”, dijo Toshitaka Tazawa, analista de Fujitomi Securities.

El crecimiento de China en el tercer trimestre se ralentizó al ritmo más débil en un año, según mostraron el lunes los datos de la oficina de estadística china.

Los resultados se vieron frenados por la debilidad de la demanda interna, lo que suscita dudas sobre la dependencia de Pekín de las exportaciones en un escenario de tensiones comerciales con Estados Unidos.

La semana pasada, la directora de la Organización Mundial del Comercio dijo que había instado a Estados Unidos y China a rebajar las tensiones comerciales, advirtiendo de que una disociación de las dos mayores economías del mundo podría reducir la producción económica mundial en un 7% a largo plazo.

Los dos mayores consumidores de petróleo han reanudado recientemente su guerra comercial, imponiendo tasas portuarias adicionales a los buques que transportan mercancías entre ellos, medidas de ojo por ojo que podrían perturbar los flujos mundiales de mercancías.

Persiste la incertidumbre sobre lo que puede ocurrir con el suministro de petróleo ruso, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a advertir el domingo que Washington mantendría aranceles "masivos" sobre India a menos que dejara de comprar petróleo ruso.

Mientras tanto, Trump y Putin acordaron el jueves celebrar otra cumbre sobre la guerra en Ucrania, aunque Washington presionó a India y China para que dejaran de comprar petróleo ruso.

Tras las conversaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca el viernes, Trump imploró tanto a Ucrania como a Rusia que "detengan la guerra inmediatamente", incluso si eso significa que Ucrania ceda territorio.

La presión de Estados Unidos y Europa sobre los compradores asiáticos de energía rusa podría restringir las importaciones de petróleo de India a partir de diciembre, lo que llevaría a suministros más baratos para China, dijeron fuentes comerciales y analistas.

Por el lado de la oferta, las empresas energéticas de Estados Unidos añadieron la semana pasada equipos de perforación de petróleo y gas natural por primera vez en tres semanas, dijo la firma de servicios energéticos Baker Hughes

en su informe seguido de cerca el viernes. (Información de Yuka Obayashi en Tokio y Colleen Howe en Pekín; edición de Sonali Paul; edición en español de Paula Villalba)