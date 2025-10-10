El crudo baja ante menor riesgo geopolítico tras el alto el fuego en Gaza

10 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo bajaban ligeramente el viernes, tras caer un 1,6% en la sesión anterior, al desvanecerse la prima de riesgo del mercado después de que Israel y Hamás acordaran la primera fase de un plan para poner fin a la guerra en Gaza. Los futuros del crudo Brent perdían 7 centavos a US$65,15 el barril a las 0338 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate caía 2 centavos a US$61,49.

Israel y el grupo miliciano palestino Hamás firmaron el jueves un acuerdo de alto el fuego en la primera fase de la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

En virtud del acuerdo, ratificado el viernes por el Gobierno israelí, cesarán los combates, Israel se retirará parcialmente de Gaza y Hamás liberará a todos los rehenes restantes que capturó en el ataque que precipitó la guerra, a cambio de cientos de prisioneros en poder de Israel.

En términos semanales, ambos índices avanzaban alrededor de un 1% tras la fuerte caída de la semana pasada.

El miércoles, los precios se revalorizaban alrededor de un 1%, alcanzando máximos de una semana, debido al estancamiento del acuerdo de paz con Ucrania, señal de que las sanciones contra Rusia, segundo exportador mundial de petróleo, podrían continuar.

El acuerdo de alto el fuego en Gaza fue un paso importante hacia el final de la guerra de dos años que ha aumentado el riesgo de interrupciones del suministro de petróleo, Daniel Hynes, analista de ANZ, dijo en una nota el viernes.

"Con este acuerdo, la atención vuelve a centrarse en el inminente superávit de petróleo, a medida que la OPEP pone fin a los recortes de producción", dijo Hynes.

El aumento de la producción en noviembre acordado el domingo por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), menor de lo previsto, alivió en parte la preocupación por el exceso de oferta.

"Las expectativas de los mercados de un fuerte aumento de la oferta de crudo no se han traducido en una bajada sustancial de los precios", señalaron los analistas de BMI en una nota el viernes.

"El aumento más reciente de la producción es menor de lo que se temía, lo que ha contribuido a una ligera subida de los precios durante la semana", añadieron.

A los inversores también les preocupa que un cierre prolongado de la Administración de EEUU pueda frenar la economía estadounidense y perjudicar la demanda de petróleo en el mayor consumidor de crudo del mundo. (Información de Sudarshan Varadhan; edición de Tom Hogue y Christian Schmollinger; editado en español por Patrycja Dobrowolska)