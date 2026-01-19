El crudo cae al reducirse la prima de riesgo geopolítico por la menor tensión en Irán

Por Mohi Narayan y Colleen Howe

NUEVA DELHI, 19 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo bajaban el lunes, tras subir durante la sesión anterior, al remitir los disturbios civiles en Irán, lo que reduce la posibilidad de un ataque estadounidense que podría interrumpir el suministro del principal productor de Oriente Próximo. El crudo Brent cotizaba a US$63,85 el barril a las 0734 GMT, 28 centavos o un 0,44% menos. El West Texas Intermediate estadounidense para febrero caía 36 centavos, o un 0,61%, a US$59,08 el barril. Ese contrato vence el martes y el más activo, el de marzo, se situaba en US$59,10, 24 centavos menos, un 0,40%.

La violenta represión iraní de las protestas espoleadas por las dificultades económicas, que según las autoridades causó la muerte de 5000 personas, sofocó los disturbios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció dar un paso atrás en sus anteriores amenazas de intervención, diciendo en las redes sociales que Irán había suspendido los ahorcamientos masivos de manifestantes, aunque el país no había anunciado ningún plan de ese tipo.

Los comentarios redujeron las expectativas de una intervención estadounidense, que podría haber interrumpido los flujos de petróleo del cuarto mayor productor en la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

La caída supuso un nuevo retroceso desde los máximos de varios meses alcanzados la semana pasada, aunque los precios siguieron subiendo el viernes. Sin embargo, el desplazamiento militar estadounidense al golfo Pérsico subraya la continua preocupación. "El retroceso se produjo después de que la "prima iraní", que había impulsado los precios a máximos de 12 semanas, se deshiciera rápidamente, impulsada por las señales de relajación de la represión iraní contra los manifestantes", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG, en una nota.

Esto se vio acentuado por los datos de los inventarios estadounidenses, que mostraron una importante acumulación de crudo y reforzaron las presiones bajistas sobre la oferta, añadió.

Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el lunes por el Día de Martin Luther King Jr.

Las existencias de crudo aumentaron en 3,4 millones de barriles en la semana finalizada el 9 de enero, según informó la Administración de Información Energética de EEUU (EIA) la semana pasada, frente a las expectativas de los analistas en un sondeo de Reuters de una reducción de 1,7 millones de barriles.

Los mercados siguen de cerca los planes para los campos petroleros de Venezuela, después de que Trump dijera que Estados Unidos administraría su industria petrolera tras la captura de Nicolás Maduro.

Estados Unidos se está moviendo lo más rápido posible para conceder a Chevron una licencia de producción ampliada en el país, dijo el viernes a Reuters el secretario de Energía estadounidense.

Pero los mercados se mostraron menos confiados sobre las perspectivas de un aumento de la producción venezolana.

"Venezuela y Ucrania siguen en un segundo plano", dijo Vandana Hari, fundadora del proveedor de análisis del mercado petrolero Vanda Insights.

"Se espera un movimiento dentro del rango para el resto del día, con los mercados estadounidenses cerrados", añadió.

El rendimiento de las refinerías chinas en 2025 aumentó un 4,1% interanual, mientras que la producción de crudo creció un 1,5% respecto a 2024, alcanzando en ambos casos máximos históricos, según mostraron el lunes datos gubernamentales. (Información de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Colleen Howe en Pekín; edición de Christian Schmollinger y Clarence Fernandez; editado en español por Patrycja Dobrowolska)