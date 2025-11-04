El crudo cae ante el exceso de oferta tras los planes de producción de la OPEP+

Por Emily Chow y Ashitha Shivaprasad

SINGAPUR, 4 nov (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el martes; los inversores interpretaron la decisión de la OPEP+ de suspender el aumento de la producción en el primer trimestre como una señal de exceso de oferta en el mercado. Los futuros del crudo Brent retrocedían 37 centavos, o un 0,6%, a US$64,52 el barril a las 0700 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate perdía 37 centavos, o un 0,6%, a US$60,68 el barril.

El domingo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos como OPEP+, acordaron una pausa en la producción de petróleo para diciembre y una pausa en los incrementos durante el primer trimestre del próximo año.

La OPEP+ ha aumentado sus objetivos de producción en unos 2,9 millones de barriles diarios —o alrededor del 2,7% de la oferta mundial— desde abril, pero ralentizó el ritmo a partir de octubre ante las predicciones de exceso de oferta.

"Es posible que el mercado lo considere la primera señal de reconocimiento de un posible exceso de oferta por parte de la OPEP+, que hasta ahora se ha mostrado muy optimista sobre las tendencias de la demanda y la capacidad del mercado para absorber los barriles adicionales", dijo Suvro Sarkar, jefe del equipo del sector energético de DBS Bank.

Sin embargo, los jefes de algunos de los mayores productores de energía europeos cuestionaron las previsiones de un exceso de oferta de petróleo el año que viene, apuntando a un aumento de la demanda y una reducción de la producción. El subsecretario del Departamento de Energía estadounidense, James Danly, afirmó que no cree que haya un exceso de petróleo en 2026.

La decisión de la OPEP+ de mantener estables los objetivos de producción se produjo después de que Rusia presionara a favor de la pausa porque tendría dificultades para aumentar las exportaciones debido a las sanciones occidentales, según cuatro fuentes de la OPEP+.

Estados Unidos y Reino Unido impusieron sanciones a las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil.

JP Morgan dijo en una nota que "nuestros estrategas del petróleo mantienen su opinión de que, si bien el riesgo de interrupción ha aumentado, las medidas de EEUU, junto con las acciones complementarias del Reino Unido y la UE, no impedirán que los productores de petróleo rusos operen".

A pesar de la actual caída de los precios del petróleo, las sanciones podrían seguir proporcionando cierto apoyo a los precios a corto plazo, dijo la analista independiente Tina Teng.

Los participantes en el mercado están a la espera de los últimos datos de inventarios del Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés), que se publicarán el martes, para conocer más datos.

Según un sondeo preliminar de Reuters, las reservas estadounidenses de crudo habrían aumentado la semana pasada. (Información de Ashitha Shivaprasad en Bengaluru y Emily Chow en Singapur; edición de Himani Sarkar y Christian Schmollinger; editado en español por Patrycja Dobrowolska)