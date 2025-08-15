El crudo cae antes de la cumbre Trump-Putin en Alaska

Por Anna Hirtenstein

LONDRES, 15 ago (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el viernes mientras los operadores esperaban las conversaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que algunos esperan que puedan conducir a un alivio de las sanciones impuestas a Moscú por la guerra de Ucrania. Los futuros del crudo Brent caían 50 centavos, o un 0,8%, a US$66,34 el barril a las 0923 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaban 57 centavos, o un 0,9%, a US$63,39.

En la reunión del viernes entre Trump y Putin en Alaska, el alto el fuego en Ucrania es uno de los puntos principales de la agenda. Trump ha dicho que cree que Rusia está dispuesta a poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, también amenaza con imponer sanciones secundarias a los países que compran el petróleo de Moscú si las conversaciones de paz no avanzan.

"El mercado está pendiente de si hay un alto el fuego o no. Una expectativa de alto el fuego se traduce en más producción rusa", dijo Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS. "La cuestión es si habrá escalada o desescalada".

Aunque hubiera un acuerdo, probablemente se tardaría más en aliviar las sanciones a Rusia porque esa decisión tendría que pasar por el Congreso de EEUU, dijo Staunovo.