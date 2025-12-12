El crudo cae en la semana debido a la preocupación por el exceso de oferta

Por Arathy Somasekhar y Seher Dareen

HOUSTON, EEUU/LONDRES, 12 dic (Reuters) - Los precios del crudo cotizaron con pocos cambios el viernes pero se encaminaban a una caída semanal ya que un exceso de oferta y un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania acaparaban la atención.

* Los futuros del Brent ganaban 4 centavos, a US$61,32 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzaban 11 centavos, a US$57,70.

* Ambos contratos habían caído cerca de un 1,5% el jueves y han perdido más de un 4% esta semana.

* "El mercado sigue presionado por la situación de la oferta de crudo (...) por otro lado, el mercado del petróleo está ignorando la tensión entre Estados Unidos y Venezuela", dijo Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.

* Estados Unidos incautó un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, dijo el miércoles el presidente Donald Trump. Washington se prepara para interceptar más buques que transportan petróleo venezolano, dijeron el jueves seis fuentes cercanas al asunto.

* Los operadores y analistas restaron importancia a las preocupaciones sobre el impacto de la incautación del petrolero, apuntando a una amplia oferta en los mercados.

* Las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, publicadas el jueves, indican que la oferta mundial de petróleo superará a la demanda en 3,84 millones de barriles diarios el año próximo, un volumen equivalente a casi el 4% de la demanda mundial.

* Los datos del informe de la OPEP, publicado también el jueves, indicaron que la oferta mundial de petróleo se aproximará a la demanda en 2026, en contraste con la opinión de la AIE.

* Siguen existiendo algunos factores que apoyan los precios, como el recrudecimiento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, y los ataques de drones ucranianos a una plataforma petrolífera rusa en el mar Caspio, dijo Janiv Shah, analista de Rystad Energy. (Reporte de Seher Dareen en Londres, Yuka Obayashi en Tokio y Siyi Liu en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)