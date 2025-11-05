El crudo cae en medio de las caídas de los mercados y la presión de un dólar alcista

Por Colleen Howe y Siyi Liu

PEKÍN, 5 nov (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el miércoles en medio de una mayor caída de los mercados financieros y la fortaleza del dólar estadounidense, mientras los inversores evaluaban las perspectivas de la oferta. Los futuros del crudo Brent bajaban 6 centavos, o un 0,1%, a US$64,38 el barril hacia las 0408 GMT, tras haber tocado un mínimo de casi dos semanas en la sesión anterior. El crudo estadounidense West Texas Intermediate descendía 10 centavos, o un 0,17%, a US$60,46.

El tono de aversión al riesgo en todos los mercados hizo que los inversores abandonaran los mercados energéticos, según escribieron los analistas de ANZ en una nota a clientes el miércoles.

Las bolsas asiáticas se desplomaban el miércoles y la volatilidad de los mercados alcanzaba niveles no vistos desde abril, después de que una ola de ventas de valores tecnológicos en Wall Street pusiera de relieve las elevadas valoraciones. El índice del dólar estadounidense, que mide la divisa frente al euro y la libra esterlina, junto con el yen y otros tres pares, se mantenía en máximos de tres meses, impulsado por la división en el consejo de la Reserva Federal, que indica escasas probabilidades de un recorte de los tipos de interés en la próxima reunión de política monetaria de diciembre.

Un billete verde más fuerte encarece el petróleo denominado en dólares para los tenedores de otras divisas, lo que puede afectar a la demanda. Un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos suele impulsar la demanda.

"El petróleo está cotizando a la baja (...) debido a que el sentimiento de riesgo se tornó marcadamente negativo, lo que impulsó al dólar estadounidense como refugio seguro, factores ambos que pesaron sobre el precio del crudo", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG, en una nota.

Los precios también se vieron presionados por el aumento de las reservas de crudo en EEUU durante la semana que finalizó el 31 de octubre.

La preocupación por la oferta siguió pesando sobre los precios. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y los productores aliados, conocidos como OPEP+, acordaron el domingo aumentar la producción en 137.000 barriles diarios en diciembre.

El grupo decidió decidió pausar los aumentos adicionales en el primer trimestre de 2026. Sin embargo, es "poco probable que la pausa ofrezca un apoyo significativo a los precios de noviembre y diciembre", señalaron los analistas de LSEG en una nota.

La propia OPEP solo aumentó su producción en 30.000 bpd en octubre, frente a los 330.000 bpd del mes anterior, ya que los aumentos acordados previamente por la OPEP+ se vieron contrarrestados por los descensos en Nigeria, Libia y Venezuela.

