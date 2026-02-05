El crudo cae más de 3%, diálogo entre EE. UU. e Irán reduce preocupaciones sobre suministro

Por Seher Dareen y Georgina McCartney

LONDRES, 5 feb (Reuters) - Los precios del petróleo caían más de un 3% el jueves después de que Estados Unidos e Irán acordaron celebrar conversaciones en Omán el viernes, lo que aliviaba las preocupaciones sobre posibles cuellos de botella en el suministro de crudo iraní

* Los futuros del crudo Brent bajaban 2,33 dólares, o un 3,35%, a 67,13 dólares por barril a las 1612 GMT. El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos caía 2,23 dólares, o un 3,42%, a 62,91 dólares

* Los precios del petróleo se ven muy influidos por las tensiones en Oriente Medio, y los mercados siguen de cerca las conversaciones en Omán, según el analista de UBS Giovanni Staunovo

* Las conversaciones se producen en un momento en que Estados Unidos está aumentando sus fuerzas en Oriente Medio y los actores regionales tratan de evitar un enfrentamiento militar que muchos temen que pueda derivar en una guerra más amplia

* "Las diferentes expectativas en torno al alcance y los objetivos de las conversaciones mantienen la incertidumbre, lo que inyecta volatilidad en los precios del crudo, ya que los operadores reevalúan la probabilidad de una escalada frente a la diplomacia", señalaron los analistas de Aegis Hedging en una nota

* Aproximadamente una quinta parte del consumo total de petróleo del mundo pasa por el estrecho de Ormuz, entre Omán e Irán. Otros miembros de la OPEP, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, exportan la mayor parte de su crudo a través del estrecho, al igual que Irán

* La volatilidad ha llevado a los inversores a apresurarse a fijar los precios del petróleo este año, negociando un número récord de contratos WTI Midland en Houston en enero, en medio de la preocupación por los riesgos de suministro en Oriente Medio y el aumento de los barriles venezolanos que se dirigen a la costa del estadounidense del Golfo de México

* La fortaleza del dólar estadounidense y la volatilidad de los metales preciosos también pesaban sobre las materias primas y el sentimiento de riesgo en general el jueves, según los analistas

* En cuanto a la oferta, los descuentos en las exportaciones de petróleo ruso a China alcanzaron nuevos récords esta semana, ya que los vendedores redujeron los precios para atraer la demanda del principal importador de crudo del mundo y compensar la probable pérdida de ventas a la India, según los operadores

* Esto se produce tras el acuerdo comercial anunciado entre Estados Unidos y la India a principios de semana, en el que esta última acordó detener las compras de crudo ruso

* El superávit comercial energético de Argentina podría aumentar en 2026 con respecto al récord del año pasado debido a la producción de crudo de la formación de esquisto de Vaca Muerta, hasta situarse entre 8.500 y 10.000 millones de dólares, informaron tres analistas a Reuters. (Reporte de Georgina McCartney en Houston, Seher Dareen en Londres, reporte adicional de Enes Tunagur en Londres, Katya Golubkova en Tokio y Siyi Liu en Singapur. Edición de Jan Harvey y Mark Potter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)