El crudo cae más de un 3% al reducirse la inquietud por Irán

Por Yuka Obayashi y Mohi Narayan

NUEVA DELHI, 15 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo caían más de un 3% el jueves después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que los asesinatos en la represión iraní de las protestas nacionales estaban cesando, atenuando la preocupación por una acción militar contra Irán y la interrupción del suministro. Los futuros del Brent perdían 2,21 dólares, o un 3,32%, a 64,31 dólares el barril, a las 0727 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate cedía 2,05 dólares, o un 3,31%, a 59,97 dólares el barril.

Ambas referencias subían más de un 1% el miércoles, pero cedían la mayor parte de los avances, después de que comentarios de Trump redujeran el temor a un posible ataque de Estados Unidos a Irán.

Trump dijo el miércoles por la tarde que le habían informado de que los asesinatos de manifestantes antigubernamentales en Irán estaban remitiendo y que creía que no había ningún plan de ejecuciones a gran escala.

"La presión vendedora prevaleció por las expectativas de que Estados Unidos no tomaría medidas militares contra Irán", dijo Hiroyuki Kikukawa, estratega jefe de Nissan Securities Investment, una unidad de Nissan Securities.

Entre los factores bajistas también se incluyen unos inventarios de crudo estadounidenses mayores de lo esperado, añadió.

"Aunque los riesgos geopolíticos siguen siendo elevados y los acontecimientos imprevistos podrían alterar el equilibrio entre la oferta y la demanda, es probable que el WTI se mantenga por el momento entre 55 y 65 dólares", dijo Kikukawa.

Estados Unidos está retirando parte de su personal de las bases militares de Oriente Próximo, según informó el miércoles un funcionario estadounidense, después de que un alto cargo iraní dijera que Teherán había comunicado a sus vecinos que atacaría las bases estadounidenses si Washington atacaba.

Por otra parte, los inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos aumentaron la semana pasada más de lo estimado por los analistas, según informó el miércoles la Administración de Información Energética.

Las existencias de crudo aumentaron en 3,4 millones de barriles hasta los 422,4 millones de barriles en la semana finalizada el 9 de enero, frente a las expectativas de los analistas de una reducción de 1,7 millones de barriles.

Tres fuentes dijeron a Reuters que Venezuela ha comenzado a revertir los recortes de producción de petróleo realizados en el marco de un embargo de Estados Unidos, mientras que las exportaciones de crudo también se estaban reanudando.

Por el lado de la demanda, la Organización de Países Exportadores de Petróleo dijo el miércoles que la demanda de petróleo probablemente aumente a un ritmo similar en 2027 que este año y publicó datos que indican un casi equilibrio entre la oferta y la demanda en 2026, lo que contrasta con otras previsiones de un gran .

Mientras tanto, las importaciones chinas de crudo aumentaron un 17% respecto al año anterior en diciembre, mientras que las importaciones totales en 2025 aumentaron un 4,4%, según mostraron los datos del gobierno, con un volumen diario de importación de crudo que alcanzó máximos históricos en diciembre y para todo 2025.

Información Mohi Narayan (Nueva Delhi) y Yuka Obayashi (Tokio); edición de Lisa Shumaker y Christopher Cushing; edición en español de Paula Villalb