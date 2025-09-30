El crudo cae mientras el plan de la OPEP+ aviva la preocupación por el exceso de oferta

Por Anjana Anil y Emily Chow

30 sep (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el martes, mientras que otro aumento previsto de la producción por parte de la OPEP+ y la reanudación de las exportaciones de petróleo de la región iraquí del Kurdistán a través de Turquía reforzaron las perspectivas de un inminente excedente de oferta. Los futuros del crudo Brent para entrega en noviembre, que vencen el martes, caían 54 centavos, o un 0,8%, a US$67,43 el barril a las 0320 GMT. El contrato más activo para diciembre perdía 53 centavos, o un 0,8%, a US$66,56 por barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba a US$62,95 el barril, 50 centavos menos, o un 0,8%.

Los descensos amplían las caídas del lunes, cuando tanto el Brent como el WTI cerraron más de un 3% abajo tras registrar sus mayores descensos diarios desde el 1 de agosto de 2025.

Las caídas del petróleo se producían cuando la región iraquí del Kurdistán reanudó las exportaciones de crudo durante el fin de semana y en medio de informes de que es probable que la OPEP+ apruebe un aumento de la producción para noviembre en su reunión de este fin de semana, escribió el analista de IG Tony Sycamore en una nota a clientes.

En una reunión prevista para el domingo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, conocidos en conjunto como OPEP+, probablemente aprobarán otro aumento de la producción de petróleo de al menos 137.000 barriles diarios, dijeron tres fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Aunque la OPEP+ está por debajo de su cuota de todos modos, al mercado sigue sin gustarle que entre más petróleo", dijo Ed Meir, analista de Marex. Por otra parte, el crudo fluyó el sábado por un oleoducto desde la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, hasta Turquía, por primera vez en dos años y medio, después de que un acuerdo provisional desbloqueara la situación, según informó el Ministerio de Petróleo iraquí. El mercado ha mantenido la cautela en las últimas semanas, equilibrando los riesgos de suministro, principalmente derivados de los ataques con drones de Ucrania a las refinerías rusas, con la preocupación por el exceso de oferta y la debilidad de la demanda. Además del sentimiento bajista, el riesgo potencial de un cierre de la Administración de EEUU ha aumentado la preocupación por la demanda, dijeron los analistas de ANZ en una nota el martes. Un cierre de la Administración estadounidense podría interrumpir una amplia gama de servicios y retrasar la publicación de datos económicos, incluido el informe de nóminas previsto para el viernes, que es crucial para la toma de decisiones por parte de los responsables de la Reserva Federal. Por otra parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, obtuvo el apoyo del primer ministro israelí, Netanyahu, a una propuesta de paz para Gaza respaldada por Estados Unidos, pero la postura de Hamás sigue siendo incierta. (Información de Anjana Anil en Bengaluru y Emily Chow en Singapur; edición de Muralikumar Anantharaman; editado en español por Irene Martínez)