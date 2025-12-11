El crudo cae mientras los inversores vuelven a centrarse en negociaciones sobre Ucrania

Por Erwin Seba

HOUSTON, EEUU, 11 dic (Reuters) - Los precios del petróleo caían el jueves más de 1 dólar por barril, mientras los inversores volvían a centrarse en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, pero no veían posibles repercusiones de la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela.

* Los futuros del crudo Brent perdían 1,18 dólares, o un 1,9%, a 61,03 dólares el barril a las 17:37 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate caía 1,14 dólares, o un 1,95%, a 57,32 dólares el barril.

* "Hubo un poco de apoyo tras las noticias de los ataques con drones (de Ucrania a Rusia)", dijo Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group. "Pero parece que hay cierto movimiento sobre un posible camino hacia la paz entre Rusia y Ucrania, lo que restó apoyo al mercado".

* El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo el jueves que la visita a Moscú este mes del enviado estadounidense Steve Witkoff había resuelto los malentendidos entre ambos países.

* Añadió que Moscú había entregado a Washington las propuestas rusas sobre garantías de seguridad colectiva.

* Los contratos referenciales habían subido en la víspera, después de que Estados Unidos dijo que había incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela, mientras la tensión entre los dos países hacía temer interrupciones del suministro.

* "De momento, la incautación no ha repercutido en el mercado, pero una mayor escalada impondrá una fuerte volatilidad en los precios del crudo", dijo Emril Jamil, analista de petróleo de LSEG.

"El mercado sigue en el limbo, pendiente de los avances del acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania", agregó.

* Estados Unidos se prepara para interceptar más barcos que transportan petróleo venezolano, dijeron a Reuters fuentes familiarizadas con el asunto.

* Comerciantes y fuentes de la industria dijeron que los compradores asiáticos están exigiendo fuertes descuentos en el crudo venezolano, presionados por una oleada de petróleo sancionado de Rusia e Irán y mayores riesgos de carga en el país sudamericano a medida que Estados Unidos aumenta su presencia militar en el Caribe.

* Por otra parte, la Agencia Internacional de la Energía revisó al alza sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026, al tiempo que recortó sus previsiones de crecimiento de la oferta en su último informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado el jueves, lo que implica un superávit ligeramente menor el próximo año.

* La Reserva Federal redujo su tasa de interés de referencia. Unos tipos más bajos pueden recortar los costos de endeudamiento de los consumidores e impulsar el crecimiento económico y la demanda de petróleo.

(Reporte adicional de Ashitha Shivaprasad en Bengaluru y Jeslyn Lerh en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)