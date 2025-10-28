El crudo cae mientras los planes de producción de la OPEP contrarrestan el optimismo comercial

Por Ashitha Shivaprasad y Sam Li

28 oct (Reuters) - Los precios del petróleo retrocedían el martes, mientras el plan de la OPEP de aumentar la producción contrarrestaba el optimismo sobre un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, al tiempo que los inversores también sopesaban la eficacia de las sanciones a Rusia. Los futuros del crudo Brent caían 3 centavos, a US$65,59 el barril, a las 0359 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate perdían 5 centavos, a US$61,26.

"Los operadores sopesaron los avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y las perspectivas más amplias de la oferta", dijo ANZ en una nota matutina.

Como factor adverso para los precios, la OPEP+, que agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a sus aliados, incluida Rusia, se inclina por otro modesto aumento de la producción en diciembre, según cuatro fuentes familiarizadas con las conversaciones. Tras reducir la producción durante varios años en un intento de sostener el mercado del petróleo, el grupo empezó a revertir esos recortes en abril.

En apoyo del mercado está la perspectiva de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, los dos mayores consumidores de petróleo del mundo, el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping que se reunirán el jueves en Corea del Sur. Pekín espera que Washington pueda para "preparar interacciones de alto nivel" entre ambos países, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una llamada telefónica.

La semana pasada, el Brent y el WTI registraron sus mayores subidas semanales desde junio, después de que Trump impusiera sanciones relacionadas con Ucrania a Rusia por primera vez en su segundo mandato, dirigidas a las petroleras Lukoil y Rosneft.

Tras las sanciones, el segundo mayor productor de petróleo de Rusia, Lukoil, dijo el lunes que vendería sus activos internacionales. Se trata de la medida más importante adoptada hasta ahora por una empresa rusa a raíz de las sanciones occidentales por la guerra de Rusia en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

Las sanciones a los países exportadores de petróleo podrían hacer subir los precios del crudo, pero el efecto será limitado debido al exceso de capacidad, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol.

En general, los agentes del mercado consideran que las sanciones tendrán un impacto a corto plazo. Haitong Securities señaló en una nota que las pérdidas de suministro a medio y largo plazo parecen limitadas y que el exceso de oferta probablemente presionará los precios.

(Información de Ashitha Shivaprasad en Bengaluru y Sam Li en Pekín; edición de Sonali Paul y Thomas Derpinghaus; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)