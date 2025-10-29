El crudo cae por dudas sobre sanciones a Rusia y posible aumento de oferta de OPEP+

Por Sam Li y Lewis Jackson

29 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo bajaban el miércoles, prolongando una caída de tres días, debido a que las dudas sobre la eficacia de las sanciones a Rusia y un posible aumento de la producción de la OPEP+ presionaban al crudo. Los futuros del petróleo Brent bajaban 7 centavos, o un 0,11%, a US$64,33 el barril a las 0411 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate caían 7 centavos, o un 0,12%, a US$60,08.

Las existencias estadounidenses de crudo, gasolina y destilados cayeron la semana pasada, dijeron fuentes del mercado, basándose en cifras del Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) del martes.

Las reservas de crudo cayeron en 4,02 millones de barriles en la semana finalizada el 24 de octubre, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato. Las existencias de gasolina descendieron en 6,35 millones de barriles, mientras que las de destilados cayeron en 4,36 millones de barriles respecto a la semana anterior, según las fuentes.

Las reducciones, mayores de lo previsto, provocaron una subida de los precios a corto plazo durante la última sesión bursátil y apoyaron al mercado a primera hora de esta mañana.

Las sorpresivas reducciones de inventarios en Estados Unidos ayudaban a los precios esta mañana, pero la interacción de los riesgos de sanciones y la postura de la OPEP+ está impulsando los mercados, dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercado de Phillip Nova.

"Eso no significa que el rally tenga un recorrido alcista ilimitado. Aunque la historia de las sanciones y la oferta se ha consolidado, la demanda sigue mostrando debilidad y sigue habiendo capacidad sobrante", dijo Sachdeva.

El Brent y el WTI registraron la semana pasada sus mayores ganancias semanales desde junio después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera sanciones relacionadas con Ucrania a Rusia por primera vez en su segundo mandato, dirigidas a las grandes petroleras Lukoil

y Rosneft.

Aun así, las dudas de que las sanciones compensaran el exceso de oferta y los rumores de un aumento de la producción de la OPEP+ presionaron los precios; ambos índices de referencia cayeron un 1,9%, o más de US$1, en la sesión anterior.

El martes, el Kremlin dijo que Rusia ofrecía energía de primera calidad a buen precio y que sus socios decidirían por sí mismos si compraban su energía después de que EEUU aplicara sus sanciones.

Muchas refinerías indias han suspendido los nuevos pedidos de petróleo ruso a la espera de que el Gobierno y los proveedores aclaren la situación, y algunas han recurrido al mercado al contado en busca de alternativas, según fuentes del sector.

Sin embargo, la empresa estatal Indian Oil dijo el martes que no dejaría de comprar petróleo ruso mientras cumpliera las sanciones.

El gobierno de EEUU ha asegurado por escrito que los negocios alemanes de Rosneft estarán exentos de las sanciones porque los activos ya no están bajo control ruso, dijo el ministro de Economía de Alemania.

La OPEP+, el mayor grupo mundial de naciones productoras de petróleo, se inclina por un modesto aumento de la producción en diciembre, según cuatro fuentes familiarizadas con las conversaciones, y dos de ellas citan 137.000 barriles diarios adicionales.

El martes, el consejero delegado del gigante petrolero saudí Aramco dijo que la demanda de crudo era fuerte incluso antes de que se impusieran sanciones a las grandes petroleras rusas y que la demanda china seguía siendo saludable. De cara a la segunda mitad de la semana, la próxima decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal y la reunión de líderes de EEUU y China podrían apoyar el sentimiento del mercado, dijo Haitong Securities en una nota. (Información de Sam Li; edición de Thomas Derpinghaus; editado en español por Patrycja Dobrowolska)