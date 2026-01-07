El crudo cae tras el anuncio de Trump de que Venezuela enviará producción a EEUU

7 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo retrocedían el miércoles después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos había para importar crudo venezolano por valor de US$ 2.000 millones, una medida que se espera que aumente los suministros al mayor consumidor de petróleo del mundo. Los futuros del crudo Brent caían 81 centavos, o un 1,3%, a US$ 59,89 el barril a las 0550 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaba US$ 1, o un 1,7%, a US$ 56,13 el barril.

Ambas referencias ampliaban los descensos de más de un dólar de la sesión anterior, ya que los agentes del mercado esperaban una amplia oferta mundial este año.

En un principio, el acuerdo podría requerir el desvío de cargamentos destinados inicialmente a China. Venezuela podría estar buscando descargar millones de barriles de petróleo que están varados en buques cisterna e instalaciones de almacenamiento para evitar escaladas adicionales con Estados Unidos.

Trump había exigido que Venezuela se abriera a las petroleras estadounidenses o se arriesgaba a una escalada de intervención militar. Después de eso, las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro el fin de semana.

Los analistas dicen que el acuerdo mantendría los precios bajos en un mercado con exceso de oferta.

"Las exportaciones de petróleo de Venezuela a Estados Unidos han perturbado principalmente el mercado estadounidense, lo que también profundizará el exceso de oferta mundial", dijo Yang An, analista de Haitong Futures.

Los analistas de Morgan Stanley estimaron que el mercado del petróleo podría alcanzar un superávit de hasta 3 millones de barriles diarios en el primer semestre de 2026, basándose en el débil crecimiento de la demanda el año pasado y el aumento de la oferta de los productores de la OPEP y de fuera de la OPEP.

Sin embargo, la perspectiva de mayores exportaciones de petróleo venezolano, extraído a bajo precio, podría frenar las expansiones de la capacidad productiva en EEUU y en otros lugares, dijeron analistas de BMI en una nota el miércoles. BMI es una unidad de Fitch Solutions.

Venezuela ha estado vendiendo su grado de crudo insignia Merey a unos US$ 22 por barril por debajo del Brent para entrega en sus puertos.

"Eso eleva el precio esperado del petróleo a medio plazo, especialmente si el régimen venezolano sobrevive", dijeron los analistas de BMI. (Información de Sam Li, Florence Tan y Sudarshan Varadhan; edición de Tom Hogue, Sonali Paul y Thomas Derpinghaus; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)