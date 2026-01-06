El crudo cae tras la abundante oferta, el mercado sopesa la producción venezolana

Por Anushree Mukherjee y Emily Chow

SINGAPUR, 6 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el martes ante las expectativas de una amplia oferta mundial en medio de una débil demanda, mientras el mercado sopesa la perspectiva de una mayor producción de crudo venezolano tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Los futuros del crudo Brent caían un 0,2%, o 14 centavos, a US$ 61,62 el barril hacia las 0450 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate se situaba en US$ 58,13 el barril, un 0,3% menos o 19 centavos.

Priyanka Sachdeva, analista de mercado de la correduría Phillip Nova, señaló que la respuesta del precio del petróleo a los principales acontecimientos geopolíticos, como la acción militar de EEUU en Venezuela y los ataques en curso contra la infraestructura energética rusa, había sido sorprendentemente moderada, lo que sugiere que los factores fundamentales de la oferta y la demanda seguían siendo la principal preocupación.

"Desde el punto de vista de la oferta, el complejo petrolero sigue repleto de barriles. Según los últimos datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la oferta mundial de crudo sigue superando el crecimiento del consumo, empujando los inventarios al alza y manteniendo la presión a la baja sobre los precios", afirmó.

Los participantes en el mercado encuestados por Reuters en diciembre dijeron que esperaban que los precios del petróleo estuvieran bajo presión en 2026 debido a la creciente oferta y a la debilidad de la demanda.

La presión sobre los precios podría verse exacerbada por la captura por parte de Estados Unidos del líder de Venezuela el sábado, aumentando la posibilidad de que se ponga fin a un embargo estadounidense sobre el petróleo venezolano y conduciendo potencialmente a una mayor producción.

Maduro se declaró inocente el lunes en un tribunal de Nueva York de los cargos de narcotráfico que se le imputaban.

La administración del presidente de EEUU, Donald Trump, planea reunirse con ejecutivos petroleros estadounidenses esta semana para discutir el impulso a la producción de crudo venezolano, dijo a Reuters una persona familiarizada con el asunto. "Creo que si la estrategia de Trump se cumple aunque sea parcialmente, la producción de crudo venezolano debería aumentar... En caso de que aumente, habrá más presión en un mercado ya sobreabastecido", dijo el analista de Marex Ed Meir.

Venezuela es miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y posee las mayores reservas de petróleo del mundo, con unos 303.000 millones de barriles. Sin embargo, su sector petrolero lleva mucho tiempo en declive, debido en parte a la falta de inversiones y a las sanciones de Estados Unidos.

Su producción media el año pasado fue de 1,1 millones de barriles diarios.

Según los analistas petroleros, la producción venezolana podría aumentar hasta medio millón de barriles diarios en los próximos dos años con la estabilidad política y la inversión estadounidense.

Sin embargo, ANZ Research señaló en una nota que veían más probable unos niveles más elevados de inestabilidad política y que se necesitaría una importante inyección de fondos para aumentar la producción por encima de la capacidad efectiva actual de Venezuela. (Información de Anushree Mukherjee en Bengaluru y Emily Chow en Singapur; edición de Christopher Cushing y Kate Mayberry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)