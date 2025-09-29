El crudo cae tras reanudarse las exportaciones del Kurdistán iraquí y los planes de la OPEP+

Por Florence Tan y Jeslyn Lerh

SINGAPUR, 29 sep (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el lunes, después de que la región iraquí del Kurdistán reanudara las exportaciones de crudo a través de Turquía durante el fin de semana y de que la OPEP+ planeara otro aumento de la producción de petróleo en noviembre, lo que aumentaría la oferta mundial. Los futuros del crudo Brent descendían 34 centavos, o un 0,5%, hasta los US$69,79 por barril a las 0330 GMT, tras alcanzar el viernes su nivel más alto desde el 31 de julio.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba a US$65,29 el barril, 43 centavos menos, o un 0,7%, cediendo la mayor parte de las ganancias del viernes. "Los temores a un aumento de la producción limitan las ganancias, pero las perspectivas a corto plazo hacen que los precios del crudo se mantengan a la baja al comienzo de la semana", dijo Michael McCarthy, director general de la plataforma de inversores Moomoo Australia y Nueva Zelanda. El petróleo fluyó el sábado a través de un oleoducto desde la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, hasta Turquía por primera vez en dos años y medio, después de que un acuerdo provisional desbloqueara la situación, según informó el Ministerio de Petróleo iraquí. El acuerdo entre el Gobierno federal iraquí, el gobierno regional del Kurdistán y los productores de petróleo extranjeros que operan en la región permitirá que entre 180.000 y 190.000 barriles por día (bpd) fluyan hasta el puerto turco de Ceyhan, según dijo el viernes el ministro iraquí de Petróleo a la emisora kurda Rudaw. Estados Unidos había presionado para que se reanudara el suministro, que se espera que devuelva hasta 230.000 bpd de crudo a los mercados internacionales, en un momento en que la OPEP+ está aumentando la producción para ganar cuota de mercado. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) aprobará probablemente otro aumento de la producción de crudo de al menos 137.000 bpd en su reunión del domingo, mientras el alza de los precios del petróleo anima al grupo a tratar de recuperar cuota de mercado, según tres fuentes conocedoras de las conversaciones. Sin embargo, la OPEP+ ha estado bombeando casi 500.000 bpd menos que sus objetivos, desafiando las expectativas del mercado de un exceso de oferta. "A medida que la OPEP se prepara para reducir aún más su capacidad excedentaria, aumenta el riesgo de una sorpresa geopolítica en octubre", señalaron los analistas de RBC Capital Markets. "Mientras que la narrativa dominante del verano ha sido la del exceso de oferta en el cuarto trimestre de 2025, los participantes en el mercado están empezando a tener en cuenta el riesgo de despertar acelerado que plantean los conflictos en curso entre Rusia e Irán", señalaron los analistas de RBC. El Brent y el WTI subieron más de un 4% la semana pasada, sus mayores ganancias semanales desde junio, debido a que los ataques con drones de Ucrania a la infraestructura energética de Rusia cortaron las exportaciones de combustible del país. Rusia bombardeó Kiev y otras partes de Ucrania a primera hora del domingo en uno de los ataques más sostenidos contra la capital desde que comenzó la guerra a gran escala. Mientras tanto, las Naciones Unidas han restablecido el embargo de armas y otras sanciones a Irán por su programa nuclear, tras un proceso iniciado por las potencias europeas que Teherán ha advertido de que será respondido con dureza. (Información de Florence Tan y Jeslyn Lerh; edición de Jamie Freed y Stephen Coates; edición en español de Paula Villalba)