El crudo cambia poco a la espera de los próximos pasos en las negociaciones sobre Ucrania

Por Colleen Howe y Jeslyn Lerh

SINGAPUR, 20 ago (Reuters) -

Los precios del petróleo apenas variaban el miércoles, mientras los inversores esperan los próximos pasos en las conversaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que mantienen las sanciones al crudo ruso y la posibilidad de nuevas restricciones a sus compradores. Los futuros del crudo Brent cotizaban a US$65,90 el barril, 11 centavos más, a las 0405 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate para entrega en septiembre, que vence el miércoles, estaban a US$62,40 el barril, 5 centavos más. El contrato más activo para octubre estaba a US$61,90 el barril, 13 centavos más.

Los precios bajaron más de un 1% el martes ante el optimismo de que un acuerdo para poner fin a la guerra parecía estar más cerca, lo que supondría la relajación de las sanciones a Rusia y un aumento de la oferta mundial.

En Estados Unidos, BP

dijo el martes que las operaciones en su refinería de 440.000 barriles por día en Whiting, Indiana, se vieron afectadas debido a las inundaciones causadas por una fuerte tormenta durante la noche, lo que podría pesar sobre la demanda de crudo de la instalación. La refinería es un importante productor de combustible para el mercado del Medio Oeste.

Los precios encontraron cierto apoyo, mientras que el informe de inventarios de la industria indicó una demanda estable de crudo y combustible en EEUU, el mayor consumidor de petróleo del mundo.

Los inventarios estadounidenses de crudo cayeron en 2,42 millones de barriles en la semana finalizada el 15 de agosto, según informaron el martes fuentes del mercado citando cifras del Instituto Estadounidense del Petróleo.

Los inventarios de gasolina en 956.000 barriles, mientras que los de destilados aumentaron en 535.000 barriles respecto a la semana pasada, indicaron las fuentes. (Información de Colleen Howe en Pekín y Jeslyn Lerh en Singapur; edición de Christian Schmollinger; editado en español por Irene Martínez)