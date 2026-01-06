El crudo canadiense seguirá siendo competitivo aunque aumente producción venezolana, dice Carney

OTTAWA, 6 ene (Reuters) - El crudo de Canadá es de bajo riesgo y seguirá siendo competitivo incluso si aumenta la producción en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, dijo el martes el primer ministro canadiense, Mark Carney.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que las petroleras estadounidenses están preparadas para enfrentar la difícil tarea de entrar en Venezuela e invertir miles de millones de dólares para restablecer la producción.

El crudo venezolano es pesado, similar al que se produce en las arenas bituminosas de Canadá, lo que ha llevado a algunos analistas a especular con que el producto canadiense podría acabar siendo desplazado.

Carney afirmó que una economía venezolana en funcionamiento produciría más petróleo y aumentaría la estabilidad en el hemisferio occidental, lo que, en su opinión, es positivo.

"El petróleo canadiense será competitivo porque es de bajo riesgo -claramente de bajo riesgo- (y) de bajo costo", afirmó. Se considera que el petróleo canadiense tiene menos riesgo para los inversores y compradores que el crudo de algunos países debido a la estabilidad de la gobernanza de Canadá.

Carney añadió que un proyecto de captura de carbono propuesto en la provincia petrolera de Alberta haría el crudo más atractivo para los compradores preocupados por las emisiones de gases de efecto invernadero.

"Eso hace que el petróleo canadiense sea competitivo a medio y largo plazo (...) Celebramos la perspectiva de una mayor prosperidad en Venezuela, pero también la competitividad del petróleo canadiense", prosiguió Carney.

En noviembre, Carney firmó un acuerdo con el primer ministro de Alberta por el que se derogan ciertas normas climáticas para estimular la inversión en la producción de energía, al tiempo que se fomenta la construcción de un nuevo oleoducto hacia la costa oeste. Ninguna empresa del sector privado se ha comprometido aún a construir dicho oleoducto. (Reporte de David Ljunggren; Editado en Español por Ricardo Figueroa)