El crudo cede con el conflicto entre Rusia y Ucrania en la mira

Por Anjana Anil y Emily Chow

SINGAPUR, 26 ago (Reuters) -

Los precios del petróleo bajaban el martes, tras subir casi un 2% en la sesión anterior, mientras los operadores seguían de cerca la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania por posibles interrupciones en el suministro regional de combustible. El crudo Brent caía 32 centavos, o un 0,5%, a US$68,48 por barril a las 0448 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) también perdía 33 centavos, o un 0,5%, a US$64,47 por barril.

Ambos contratos subieron el lunes a su nivel más alto en más de dos semanas y el WTI superó la media móvil de 100 días.

"Los riesgos para los precios del crudo parecen inclinarse hacia nuevas ganancias, en particular si el precio mantiene un movimiento por encima del nivel de resistencia de 64-65 dólares", dijeron los analistas de IG en una nota.

El repunte del petróleo el lunes se debió principalmente a la preocupación por las interrupciones del suministro tras los ataques de Ucrania a la infraestructura energética rusa y a que los operadores anticiparon más sanciones de EEUU al petróleo ruso.

Los ataques interrumpieron el procesamiento y las exportaciones de crudo de Moscú, crearon escasez de gasolina en algunas partes de Rusia y se produjeron en respuesta a los avances de Moscú en el frente y sus golpes a las instalaciones de gas y energía de Ucrania.

Barclays, en una nota a clientes el lunes, dijo que los precios del petróleo permanecen en un rango ajustado en medio de la volatilidad geopolítica y los fundamentos relativamente resistentes. (Información de Anjana Anil en Bengaluru y Emily Chow en Singapur; edición de Shri Navaratnam y Himani Sarkar; editado en español por Irene Martínez)