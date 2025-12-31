El crudo cierra el año con su mayor baja desde 2020

Por Enes Tunagur y Laila Kearney

LONDRES/NUEVA YORK, 31 dic (Reuters) - Los precios del petróleo bajaban el miércoles y acumulaban una pérdida de más de un 15% en 2025, debido a la preocupación por el exceso de oferta en un año marcado por las guerras, el aumento de los aranceles, de la producción de la OPEP+ y las sanciones a Rusia, Irán y Venezuela.

Los futuros del crudo Brent han caído un 17% en 2025, su mayor descenso porcentual anual desde 2020 y un tercer año consecutivo de pérdidas, la racha bajista más larga de su historia.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate se encaminaba a un descenso anual cercano al 19%.

Jason Ying, analista de materias primas de BNP Paribas, anticipa que el Brent caerá hasta los 55 dólares el barril en el primer trimestre, antes de recuperarse a 60 dólares durante el resto de 2026, a medida que se normalice el crecimiento de la oferta y la demanda se mantenga plana.

"La razón por la que somos más bajistas que el mercado a corto plazo es que creemos que los productores de esquisto de Estados Unidos pudieron cubrirse a niveles altos", dijo.

"Así que la oferta de los productores de esquisto será más consistente e insensible a los movimientos de precios", agregó.

Tras subir levemente a primera hora del día, los futuros del Brent caían 6 centavos, a 61,23 dólares el barril, a las 1555 GMT, mientras que el WTI perdía 7 centavos, a 57,88 dólares.

Los precios promedio de 2025 de ambos contratos son los más bajos desde 2020, mostraron datos de LSEG.

Las existencias de crudo en Estados Unidos cayeron la semana pasada, pero los inventarios de destilados y gasolina crecieron más de lo esperado, según datos de la Administración de Información Energética estadounidense.

Los mercados del petróleo tuvieron un fuerte comienzo en 2025 cuando el expresidente Joe Biden puso fin a su mandato imponiendo sanciones más duras a Rusia, interrumpiendo el suministro a los principales compradores, China e India.

La guerra en Ucrania se intensificó cuando drones ucranianos dañaron las infraestructuras energéticas rusas e interrumpieron las exportaciones de petróleo de Kazajistán, y el conflicto entre Irán e Israel, que duró 12 días en junio, amenazó la navegación en el Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte marítimo mundial de petróleo, lo que avivó los precios del crudo.

A las tensiones geopolíticas de las últimas semanas se suman que los principales productores de la OPEP, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, están inmersos en una crisis por Yemen y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado bloquear las exportaciones de petróleo venezolano y ha amenazado con otro ataque a Irán.

Pero los precios se enfriaron después de que la OPEP+ aceleró sus aumentos de producción este año y mientras las preocupaciones sobre el impacto de los aranceles estadounidenses pesaban sobre el crecimiento económico mundial y la demanda de combustible.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados han pausado las subidas de la producción de petróleo para el primer trimestre de 2026, después de haber liberado unos 2,9 millones de barriles diarios en el mercado desde abril. La próxima reunión de la OPEP+ se celebrará el 4 de enero.

La mayoría de los analistas esperan que la oferta supere a la demanda el próximo año, con estimaciones que van desde los 3,84 millones de barriles diarios de la Agencia Internacional de la Energía hasta los 2 millones de bpd de Goldman Sachs.

(Reporte de Florence Tan y Enes Tunagur; Reporte adicional de Seher Dareen en Londres; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier López de Lérida)