El crudo cierra sin grandes cambios pese a alza de inventarios en Estados Unidos

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON, EEUU, 25 feb (Reuters) - Los precios del petróleo se mantuvieron prácticamente sin cambios el miércoles, ya que el aumento mucho mayor de lo esperado de los inventarios de crudo de Estados Unidos no contribuyó a calmar los temores sobre la amenaza que supone para el suministro de petróleo el posible conflicto militar entre Washington y Teherán

Los futuros del Brent cerraron con un alza de 8 centavos, a US$70,85 el barril, mientras que los del WTI perdieron 21 centavos, a US$65,42

Las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron 16 millones de barriles la semana pasada, debido a la caída de la utilización de las refinerías y al aumento de las importaciones, informó el miércoles la Administración de Información Energética (EIA). La cifra superó con creces el aumento de 1,5 millones de barriles que habían pronosticado los analistas en una encuesta de Reuters

"Un informe bajista (de la EIA) con un gran aumento de las reservas de crudo (...) Sin embargo, el impacto en los precios fue limitado, ya que el mercado del petróleo sigue estando más influenciado por otros factores en la actualidad, como la tensión geopolítica en Oriente Medio", dijo Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS

Los precios del Brent alcanzaron el viernes su nivel más alto desde el 31 de julio, mientras que el WTI alcanzó el lunes su nivel más alto desde el 4 de agosto, luego de que Estados Unidos colocó fuerzas militares en Oriente Medio para intentar obligar a Irán a negociar el fin de su programa nuclear y de misiles balísticos

Un conflicto prolongado podría interrumpir el suministro de Irán, el tercer mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y de otros países de Oriente Medio. (Reporte de Stephanie Kelly en Londres, Katya Golubkova en Tokio y Jeslyn Lerh en Singapur. Edición de Thomas Derpinghaus, Michael Perry y Mark Potter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)