El crudo cotiza estable ante la guerra de Ucrania y los aranceles de EEUU a India

Por Mohi Narayan

NUEVA DELHI, 27 ago (Reuters) -

Los precios del petróleo se estabilizaban el miércoles tras caer en la sesión anterior, mientras el mercado esperaba nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania y los inversores sopesaban los nuevos aranceles estadounidenses a India, el tercer mayor consumidor de crudo del mundo. Los futuros del crudo Brent subían 1 centavo, a US$67,32 el barril, a las 0354 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) subían 8 centavos, a US$63,33.

Ambos contratos más de un 2% el martes tras comenzar la semana en máximos de dos semanas.

“Hay mucha incertidumbre sobre cómo podría resolverse el estancamiento de Ucrania, lo que augura volatilidad para el crudo, pero probablemente en un rango relativamente pequeño”, dijo Vandana Hari, fundadora del proveedor de análisis del mercado petrolero Vanda Insights.

“Durante la última semana, gran parte del descuento por la paz en Ucrania se ha invertido, pero el mercado tampoco está listo para fijar el precio de una prima de riesgo de suministro importante”, añadió Hari.

El enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, dijo el martes que se reunirá con representantes ucranianos en Nueva York esta semana y añadió que Washington también está en conversaciones con Rusia en su intento de poner fin a la guerra.

Además, los planes de Estados Unidos de imponer aranceles adicionales del 25% a las exportaciones indias a las 0401 GMT del miércoles, una subida que los lleva hasta el 50% en general y entre los más altos impuestos por Washington, tienen a los operadores indecisos sobre la dirección del mercado. (Información de Mohi Narayan y Sudarshan Varadhan; edición de Christian Schmollinger; edición en español de Jorge Ollero Castela)