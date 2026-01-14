El crudo frena sus subidas tras reanudarse los envíos de Venezuela, pero preocupa Irán

Por Emily Chow y Katya Golubkova

SINGAPUR, 14 ene (Reuters) -

El petróleo bajaba el miércoles tras cuatro días de subidas mientras Venezuela reanudaba las exportaciones y los inventarios de crudo y productos estadounidenses aumentaban, aunque el temor a interrupciones del suministro iraní debido a los mortíferos disturbios civiles se cernía sobre el mercado. Los futuros del Brent bajaban 20 centavos, o un 0,3%, a US$ 65,27 el barril a las 0525 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate perdía 23 centavos, o un 0,4%, a US$ 60,92 el barril.

"Los precios del petróleo ya han descontado bastante prima de riesgo geopolítico en los últimos días ante la creciente agitación en Irán, agravada por los ataques de drones en el mar Negro", dijo Suvro Sarkar, analista de energía de DBS Bank.

"A menos que veamos una mayor escalada y posibilidades de una interrupción real de los flujos de petróleo, el mercado podría consolidarse en estos niveles y esperar a los próximos movimientos en un orden mundial complejo", dijo. Añadió que las grandes acumulaciones de crudo y productos en EEUU, comunicadas por el Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) a última hora del martes, también podrían estar pesando sobre los precios.

Las existencias de crudo en EEUU, el mayor consumidor de petróleo del mundo, aumentaron en 5,23 millones de barriles en la semana finalizada el 9 de enero, según informó el API basándose en fuentes del mercado.

Las existencias de gasolina aumentaron en 8,23 millones de barriles, mientras que las de destilados subieron en 4,34 millones de barriles respecto a la semana anterior.

Los datos de existencias de la Administración de Información Energética de EEUU se publicarán el miércoles. El martes, un sondeo de Reuters mostró que se esperaba que las reservas de crudo de EEUU hubieran caído la semana pasada, mientras que los inventarios de gasolina y destilados probablemente aumentaron.

También pesando sobre los precios, Venezuela —miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)— ha comenzado a revertir los recortes de producción de petróleo realizados bajo un embargo de Estados Unidos y las exportaciones de crudo también se reanudaron, dijeron tres fuentes.

Dos superpetroleros partieron de aguas venezolanas el lunes con alrededor de 1,8 millones de barriles cada uno de crudo en lo que podrían ser los primeros envíos de un acuerdo de suministro de 50 millones de barriles entre Caracas y Washington para que las exportaciones vuelvan a moverse tras la captura estadounidense del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Las crecientes protestas en Irán, sin embargo, han aumentado los temores de interrupciones en el suministro del cuarto mayor productor de la OPEP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el martes a los iraníes a seguir protestando y dijo que la ayuda estaba en camino, sin especificar qué significaba eso.

"Las protestas en Irán corren el riesgo de tensar los balances mundiales de petróleo a través de pérdidas de suministro a corto plazo, pero principalmente a través del aumento de la prima de riesgo geopolítico", dijeron analistas de Citi en una nota, que además elevaron sus perspectivas para el Brent en los próximos tres meses a US$ 70 por barril.

Los analistas de Citi señalaron que hasta ahora las protestas no se han extendido a las principales zonas productoras de petróleo iraníes, lo que ha limitado el efecto sobre la oferta real.

"Los riesgos actuales se inclinan hacia fricciones políticas y logísticas más que hacia cortes directos, lo que mantiene contenido el impacto sobre la oferta de crudo iraní y los flujos de exportación", señalaron. (Información de Katya Golubkova en Tokio y Emily Chow en Singapur; edición de Christian Schmollinger; edición en español de Jorge Ollero Castela)