El crudo gana terreno ante la posibilidad de que Israel ataque Irán

By Georgina McCartney, Jeslyn Lerh SINGAPUR, 21 mayo (Reuters) - Los precios del petróleo subían más de un 1% el miércoles tras conocerse que Israel prepara un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes, lo que hace temer que un conflicto pueda alterar la disponibilidad de suministro en la región productora clave de Oriente Próximo. Los futuros del Brent para julio subían 97 centavos, o un 1,5%, hasta US$66,35 el barril a las 0330 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate para julio subían 96 centavos, o un 1,6%, a US$62,99. El contrato del WTI para junio expiró el martes a US$62,56. Nuevos datos de inteligencia obtenidos por Estados Unidos sugieren que Israel se está preparando para atacar las instalaciones nucleares iraníes, informó CNN el martes, que basa su información en varias fuentes estadounidenses cercanas al asunto. No estaba claro si los líderes israelíes han tomado una decisión final, agregó CNN, que citaba a los responsables. "Una escalada de este tipo no solo pondría en peligro el suministro iraní, sino también el de gran parte de la región en general", señalaron el miércoles estrategas de materias primas de ING. Irán es el tercer mayor productor entre los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y un ataque israelí podría alterar los flujos procedentes del país. También se teme que Irán tome represalias bloqueando el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico, a través del cual Arabia Saudí, Kuwait, Irak y Emiratos Árabes Unidos exportan crudo y combustible. Estados Unidos e Irán han celebrado varias rondas de conversaciones este año sobre el programa nuclear iraní mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, reactivaba una campaña de sanciones más duras a las exportaciones de crudo iraní para obligarla a renunciar a sus aspiraciones nucleares. A pesar de las discusiones, altos cargos estadounidenses y el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, hicieron comentarios el martes que indicaban que ambas partes siguen lejos de una resolución. "Hay conversaciones nucleares indirectas entre EEUU e Irán que, de tener éxito, podrían dar más alzas al mercado. Sin embargo, estas conversaciones parecen estar perdiendo fuelle", señalaron los analistas de ING. (Información de Georgina McCartney en Houston y Jeslyn Lerh en Singapur; edición de Christian Schmollinger; edición en español de Jorge Ollero Castela)

