El crudo opera estable, operadores se preparan para posible cese de compras de India a Rusia

Por Robert Harvey

LONDRES, 16 oct (Reuters) - Los precios del petróleo cotizaban estables el jueves, mientras los operadores del mercado se preparaban para una posible interrupción de las importaciones de petróleo ruso de la India, que podría impulsar la demanda de suministros procedentes de otros lugares.

* Los futuros del crudo Brent subían 29 centavos, o un 0,47%, a US$62,20 el barril a las 0928 GMT. Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense ganaban 31 centavos, o un 0,53%, a US$58,58.

* Los contratos se estabilizaron tras tocar su mínimo desde principios de mayo en la sesión anterior por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el primer ministro indio, Narendra Modi, había prometido el miércoles que el país dejaría de comprar a Rusia, que es el principal proveedor de la India y representa alrededor de un tercio de sus importaciones de petróleo.

* "Se trata de un acontecimiento positivo para el precio del crudo, ya que eliminaría a un gran comprador de petróleo ruso (India)", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG.

* Sin embargo, India dijo el jueves que sus dos objetivos principales eran garantizar precios estables de la energía y asegurar el suministro, sin hacer referencia a los comentarios de Trump.

* En tanto, el suministro de productos rusos se ha visto obstaculizado por los persistentes ataques de drones ucranianos contra sus refinerías.

* El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, también dijo el miércoles que le comunicó al ministro de Finanzas japonés, Katsunobu Kato, que el Gobierno de Trump espera que Japón deje de importar energía rusa. Japón no es un gran importador de crudo ruso.

* Por otra parte, el Gobierno británico anunció el miércoles nuevas sanciones dirigidas directamente a las rusas Rosneft y Lukoil, dos de las mayores empresas energéticas del mundo.

* Entre las entidades sancionadas figuran cuatro terminales petroleras, la refinería privada Shandong Yulong Petrochemical de China, 44 petroleros de la "flota en la sombra" que transportan petróleo ruso y Nayara Energy Limited, una refinería de propiedad rusa en India. (Reporte de Robert Harvey en Londres, Katya Golubkova en Tokio y Sam Li en Pekín, Editado en Español por Ricardo Figueroa)