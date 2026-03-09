El crudo prende la mecha en el IBEX 35, que se deja un 3% con la inflación al acecho

9 mar (Reuters) - El IBEX 35 abría el lunes con una caída del 3%, prolongando el castigo de la semana pasada, en una sesión marcada por el desplome de las bolsas en Asia y el temor a que el fuerte repunte del petróleo, ligado a la guerra en Oriente Próximo, termine reavivando la inflación y endureciendo el horizonte de tipos de interés.

Ante el clima de incertidumbre, los inversores compraban dólares en busca de activos refugio.

Los precios del crudo subían en torno a un 28%, el mayor avance diario desde, al menos, 1988, después de haberse anotado ya otro 28% la semana anterior, apoyados además por recortes de producción de los principales productores de Oriente Próximo.

Irán designó a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre, Alí Jamenei, como líder supremo, una señal de que los sectores más duros siguen al mando en Teherán, cuando el conflicto con Estados Unidos e Israel entra en su décimo día.

El movimiento no parecía destinado a mejorar la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había calificado al hijo de "Inaceptable". Sin señales de un final de las hostilidades y con los petroleros sin atreverse aún a cruzar el estrecho de Ormuz, los inversores se preparaban para un periodo prolongado de costes energéticos elevados.

Este contexto cambia radicalmente el panorama para los grandes bancos centrales, algunos de los cuales se planteaban —antes del inicio de la guerra— bajar los tipos de interés. Ahora el riesgo de mayor inflación provocará un debate delicado sobre qué rumbo tomar en el seno de la Reserva Federal (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra.

En este sentido, el miércoles la Fed analizará las cifras de inflación de febrero en Estados Unidos, aunque lógicamente no recogerán aún el impacto de la guerra.

Pese a los nervios en los mercados financieros, algunos observadores consideran que el repliegue bursátil no durará, ya que ven poco probable que el conflicto en Oriente Próximo se prolongue demasiado y que la inflación se descontrole.

"Probablemente esta semana estemos en el peor momento de este shock pasajero. Sangre fría. Ampliar posiciones en cuanto aparezcan indicios de estabilización/rebote", dicen analistas de Bankinter en un informe diario.

"Al principio será inestable y pensaremos que nos hemos precipitado, pero enseguida veremos que no es así. Solo habrá que actuar así durante unas 2 semanas, como mucho", añaden.

Tras una caída del 7% la semana pasada, a las 0802 GMT del lunes el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 537,40 puntos, un 3,15%, hasta 16.537 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 1,51%.

Desde el inicio de la guerra, el IBEX ha perdido unos 1800 puntos, es decir casi un 10%, según precios del lunes.

A las 0802 GMT del lunes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 537,40 puntos, un 3,15%, hasta 16.537 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 1,51%.

En el sector bancario, Santander perdía un 4,31%, BBVA retrocedía un 3,78%, Caixabank cedía un 3,53%, Sabadell caía un 2,84%, Bankinter se dejaba un 3,21% y Unicaja Banco perdía un 3,36%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 2,10%, Inditex cedía un 3,28%, Iberdrola se dejaba un 2,34%, Cellnex caía un 2,36% y la petrolera Repsol subía un 0,96%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)