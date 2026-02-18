El crudo recorta pérdidas mientras avanzan las negociaciones entre EEUU e Irán

Por Mohi Narayan y Katya Golubkova

NUEVA DELHI, 18 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo se estabilizaban en el mercado asiático el miércoles, tras caer alrededor de un 2% en la sesión anterior, mientras los inversores evaluaban los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pero se mantenían cautelosos sobre las perspectivas de un acuerdo definitivo que pudiera reducir la inquietud sobre la oferta. Los futuros del Brent subían 23 centavos, o un 0,34%, hasta 67,65 dólares el barril, a las 0412 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de EEUU avanzaba 19 centavos, o un 0,3%, hasta 62,52 dólares. Ambos se encuentran en mínimos de dos semanas.

Irán y Estados Unidos llegaron a un acuerdo el martes sobre los principales "principios rectores" en las conversaciones destinadas a resolver su prolongada disputa nuclear, pero eso no significa que el acuerdo sea inminente, según dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi.

Los analistas se mostraron escépticos sobre la posibilidad de que se produzcan nuevos avances.

"Los precios del crudo parecen estar listos para un repunte técnico... Sin embargo, un acuerdo definitivo sigue estando lejos y los mercados se mantienen cautelosos sobre la durabilidad del impulso diplomático", dijo Sugandha Sachdeva, fundadora de SS WealthStreet, una empresa de investigación en Nueva Delhi.

La consultora política Eurasia Group dijo en una nota enviada el martes a sus clientes que cree que hay un 65% de probabilidades de que Estados Unidos lance ataques militares contra Irán antes de que termine abril.

También influyeron en los precios del petróleo las informaciones de los medios de comunicación rusos de que la producción del yacimiento petrolífero de Tengiz, en Kazajistán, uno de los más grandes del mundo, estaba aumentando tras una suspensión en enero.

Tengiz tiene previsto alcanzar su plena capacidad el 23 de febrero, según fuentes de Reuters.

El mercado se centrará en las informaciones semanales del Instituto Estadounidense del Petróleo, que se publicarán más tarde hoy, y de la Administración de Información Energética, el brazo estadístico del Departamento de Energía de EEUU, el jueves.

Los analistas encuestados por Reuters estimaron que las reservas de crudo de EEUU probablemente aumentaron la semana pasada, mientras que las de destilados y gasolina probablemente disminuyeron.

Esperan que las reservas de crudo hayan aumentado en unos 2,3 millones de barriles en la semana hasta el 13 de febrero, mientras que las reservas de gasolina

hayan disminuido en unos 200.000 barriles y las de destilados, que incluyen el diésel y el gasóleo de calefacción, hayan caído en unos 1,6 millones de barriles.

Mientras tanto, los negociadores de Ucrania y Rusia concluyeron el martes el primer día de las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos en Ginebra, y el presidente Donald Trump instó a Kiev a avanzar rápidamente hacia un acuerdo para poner fin al conflicto de cuatro años.

"Cualquier cambio en ese eje geopolítico podría añadir una prima de riesgo (a los precios)", añadió Sachdeva.

(Información de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Katya Golubkova en Tokio; edición de Edwina Gibbs y Kim Coghill; edición en español de Paula Villalba)