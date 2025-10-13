El crudo recupera parte de las pérdidas por las tensiones entre EEUU y China

Por Florence Tan

SINGAPUR, 13 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el lunes tras tocar mínimos de cinco meses en la sesión anterior, mientras los inversores esperaban que las posibles conversaciones entre los presidentes de Estados Unidos y China pudieran aliviar las tensiones comerciales entre las dos mayores economías y consumidores de petróleo del mundo. Los futuros del crudo Brent subían 92 centavos, o un 1,47%, hasta US$63,65 por barril a las 0408 GMT, después de haber caído un 3,82% el viernes, hasta mínimos desde el 7 de mayo. El crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba a US$59,79 el barril, 89 centavos más, o un 1,51%, tras perder un 4,24% y alcanzar su nivel más bajo desde el 7 de mayo. Los contratos del WTI el martes, ya que el lunes es festivo en Estados Unidos.

"Es probable que el rebote en los mercados del petróleo haya sido causado por la toma de beneficios, en un momento en que los operadores apostaron por el llamado comercio 'TACO' después de que Trump y el vicepresidente JD Vance señalaran que los aranceles recién anunciados eran más una herramienta de negociación, y que estaban abiertos a llegar a un acuerdo con China", dijo la analista independiente Tina Teng, refiriéndose a una regla empírica de comercio según la cual "Trump siempre se acobarda".

"Sin embargo, se esperan volatilidades (de precios).

No espero que el petróleo o cualquier otro activo de riesgo reviertan las pérdidas tan pronto", dijo.

Las tensiones comerciales entre EEUU y China se recrudecieron la semana pasada después de que China ampliara sus controles a la exportación de tierras raras y provocaran la respuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, que el viernes impuso aranceles del 100% a las exportaciones de China a Estados Unidos, junto con nuevos controles a la exportación de "todos y cada uno de los programas informáticos críticos" para el 1 de noviembre.

Las medidas se producen antes de una posible reunión Trump-Xi al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur, que el representante comercial de Estados Unidos, Jamison Greer, dijo que todavía podría ocurrir a finales de este mes.

"El escenario más probable parece ser que ambas partes den marcha atrás en las políticas más agresivas y que las conversaciones conduzcan a una extensión adicional, y posiblemente indefinida, de la pausa en la escalada arancelaria alcanzada en mayo", dijeron los analistas de Goldman Sachs en una nota.

Sin embargo, sigue existiendo el riesgo de una escalada de las tensiones comerciales que pueda dar lugar a aranceles más elevados o a restricciones más graves de las exportaciones, al menos temporalmente, añadieron.

Los precios del petróleo se desplomaron en marzo y abril, durante el apogeo de las tensiones comerciales entre ambos países.

Las importaciones de crudo de China en septiembre aumentaron un 3,9% respecto al año anterior, hasta los 11,5 millones de barriles diarios, según mostraron los datos de aduanas, mientras las refinerías operaron a sus tasas de utilización más altas en lo que va de año y continuaron los esfuerzos de almacenamiento.

En Oriente Próximo, Trump dijo el domingo que la guerra de Gaza ha terminado, mientras se dirige a Israel antes de la esperada liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos como parte del frágil alto el fuego que negoció. (Información de Florence Tan; edición de Lincoln Feast y Sonali Paul; editado en español por Patrycja Dobrowolska)