El crudo ruso Urales opera justo por sobre nuevo límite de precios de la UE, muestran datos

19 feb (Reuters) - Los precios del crudo ruso Urales en los puertos del mar Báltico se han mantenido por encima del nuevo límite máximo variable de US$44,10 por barril establecido por la Unión Europea desde su introducción el 1 de febrero, informaron operadores y mostraron datos de LSEG.

El límite permite a las empresas europeas seguir prestando servicios de transporte, seguros y de otro tipo a los cargamentos rusos, siempre que el petróleo se venda por debajo del precio máximo.

Los datos de LSEG muestran que los precios FOB (franco a bordo) del Urales en el puerto de Primorsk se han mantenido por encima de los US$44,10 desde el 1 de febrero. Antes del cambio de límite de este mes, el precio del petróleo ruso se había mantenido por debajo del límite anterior de US$47,60 desde noviembre, muestran los datos.

Sin embargo, el clima invernal y las nuevas sanciones a los transportistas de petróleo rusos han elevado las tarifas de flete para las entregas, lo que ha arrastrado el precio de este tipo de crudo, según los operadores, lo que podría hacer que los precios caigan por debajo del nuevo límite.

Los costos de flete para la carga de Urales en febrero en los puertos bálticos de Primorsk y Ust-Luga para su transporte a la India aumentaron a US$9 millones para los petroleros Aframax, desde unos US$8 millones por viaje de ida en noviembre y diciembre del año pasado.

El miércoles, los últimos datos disponibles mostraban que el precio del petróleo Urales para los cargamentos que se embarcaban en Primorsk era de US$44,14 por barril, solo ligeramente por encima del nuevo límite de precios. (Reporte de Reuters. Edición de David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)