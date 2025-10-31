El crudo se dirige a su tercera caída mensual, lastrado por el dólar y la oferta de la OPEP+

Por Shadia Nasralla

LONDRES, 31 oct (Reuters) - Los precios del petróleo se encaminaban a un tercer descenso mensual consecutivo, cayendo el viernes debido al fortalecimiento del dólar estadounidense y a los débiles datos de China, así como al aumento de la oferta de los principales productores mundiales.

* Los futuros del crudo Brent perdían 38 centavos, o un 0,6%, a US$64,62 el barril a las 1008 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate cedía 38 centavos, o un 0,6%, a US$60,19 el barril.

* El dólar se acercaba a máximos de tres meses frente a sus principales pares, encareciendo las compras de materias primas que cotizan en el billete verde, como el petróleo.

* En tanto, fuentes dijeron a Reuters que Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, podría reducir su precio del crudo de diciembre para los compradores asiáticos a mínimos de varios meses debido a los abundantes suministros, dijeron las fuentes, ofreciendo una nota bajista.

* El petróleo también cayó después de que una encuesta oficial mostró que la actividad de las fábricas chinas se contrajo por séptimo mes consecutivo en octubre.

* Tanto el Brent como el WTI caerían en torno a un 3,5% en octubre, ya que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y los principales productores no pertenecientes a la OPEP están aumentando su producción para ganar cuota de mercado.

* El alza de la oferta también amortiguará el impacto de las sanciones occidentales que interrumpen las exportaciones de petróleo ruso a sus principales compradores, China e India.

* La OPEP+ se inclina por un modesto aumento de la producción en diciembre, según explicaron personas familiarizadas con las conversaciones antes de la reunión del grupo del domingo.

* Los ocho miembros de la OPEP+ han incrementado sus objetivos de producción en más de 2,7 millones de barriles diarios, lo que equivale al 2,5% de la oferta mundial, mediante una serie de aumentos mensuales.

* Mientras tanto, las exportaciones de crudo de Arabia Saudita alcanzaron un máximo de seis meses de 6,407 millones de bpd en agosto, según cifras de la Iniciativa de Datos de Organizaciones Conjuntas.

* Un informe de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos también mostró una producción récord de 13,6 millones de bpd la semana pasada.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que China ha acordado comenzar el proceso de compra de energía estadounidense, y agregó que podría tener lugar una transacción a muy gran escala que involucre la compra de petróleo y gas de Alaska. (Reporte adicional de Florence Tan; Editado en Español por Ricardo Figueroa)