El crudo se encamina a otra caída semanal por menores riesgos relacionados con Irán

Por Stephanie Kelly

LONDRES, 13 feb (Reuters) - Los precios del petróleo subían ligeramente el viernes, pero se encaminaban a una segunda caída semanal, al disminuir las preocupaciones sobre los riesgos de un conflicto entre Estados Unidos e Irán que pudiera afectar al suministro.

* Los futuros del crudo Brent subían 29 centavos, o un 0,4%, a US$ 67,81 el barril a las 0958 GMT, tras caer un 2,7% en la sesión anterior. El crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba 25 centavos, o un 0,4%, a US$ 63,09, tras caer un 2,8% el día anterior.

* Ambos referenciales van rumbo a registrar descensos semanales, de un 0,3% para el Brent y un 0,7% para el WTI.

* Los precios se habían fortalecido a principios de semana debido a la preocupación de que Estados Unidos pudiera atacar a Irán, productor de petróleo de Oriente Medio, por su programa nuclear. Sin embargo, los comentarios del jueves del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Washington podría llegar a un acuerdo con Teherán durante el próximo mes hicieron bajar los precios el jueves.

* En tanto, el Kremlin anunció el viernes que la próxima ronda de conversaciones de paz sobre Ucrania tendrá lugar la semana que viene.

* El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Moscú y Washington han estado discutiendo la cooperación bilateral en materia comercial y económica. Afirmó que Moscú esperaba que el diálogo continúe, pero señaló que era poco probable que esas discusiones fueran más allá de las conversaciones antes de que se resuelva el conflicto en Ucrania.

* La presión sobre los precios también proviene de las últimas previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, que afirma en su informe mensual que el crecimiento de la demanda mundial de petróleo este año será más débil de lo previsto anteriormente, y que la oferta global superará a la demanda.

* Las caídas de los precios del jueves se vieron amplificadas por los datos estadounidenses que muestran un aumento masivo de las reservas de crudo y las crecientes expectativas de que el aumento del suministro venezolano podría llegar pronto al mercado, afirmó el analista de IG Tony Sycamore en una nota.

* El Tesoro de Estados Unidos emitirá más permisos para suavizar las sanciones sobre la energía venezolana esta semana, según afirmó el jueves un funcionario de energía de la Casa Blanca.

* El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo el jueves que las ventas de petróleo de Venezuela controladas por Estados Unidos han ascendido a más de US$ 1000 millones desde la captura del presidente Nicolás Maduro en enero y que aportarán otros US$ 5000 millones en los próximos meses. (Reporte de Stephanie Kelly, Sam Li, Lewis Jackson y Sudarshan Varadhan. Edición de David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)