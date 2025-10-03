El crudo se encamina a su mayor caída semanal en tres meses y medio

3 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el viernes tras cuatro sesiones consecutivas de descensos, pero se encaminaban a su caída semanal más pronunciada desde finales de junio ante las expectativas del mercado de que el grupo OPEP+ podría aumentar aún más la producción a pesar de las preocupaciones por el exceso de oferta. Los futuros del crudo Brent ganaban 43 centavos, o un 0,7%, hasta los US$64,54 por barril, a las 0500 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate subía 41 centavos, o un 0,7%, a US$60,89 el barril.

En términos semanales, el Brent se ha desplomado un 8%, mientras que el WTI ha bajado un 7,4%.

La OPEP+ podría acordar un aumento de la producción de petróleo de hasta 500.000 barriles diarios en noviembre, el triple que en octubre, mientras Arabia Saudí pretende recuperar cuota de mercado, según dijeron fuentes a Reuters esta semana.

"Si la OPEP+ anuncia un aumento de 500.000 bpd este fin de semana, es probable que sea lo suficientemente grande como para que el crudo vuelva a bajar, inicialmente hasta el soporte de US$58,00, antes de probar los mínimos de este año (en torno a) US$55,00", dijo Tony Sycamore, analista de IG.

Según los analistas, el posible aumento de la oferta de la OPEP+, la ralentización del funcionamiento de las refinerías mundiales de crudo debido al mantenimiento y el descenso estacional de la demanda en los próximos meses acelerarán la acumulación de reservas de petróleo en EEUU y en otros países.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos informó el miércoles de que los inventarios de crudo, gasolina y destilados en EEUU aumentaron la semana pasada debido al descenso de la actividad de refino y de la demanda.

"Creemos que septiembre marcó un punto de inflexión, y que el mercado del petróleo se dirige ahora hacia un superávit considerable en el cuarto trimestre de 2025 y en el próximo año", señalaron los analistas de JP Morgan en una nota.

Los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G7) afirmaron el miércoles que tomarán medidas para aumentar la presión sobre Rusia, apuntando a aquellos que siguen aumentando las compras de petróleo ruso. (Información de Sudarshan Varadhan; edición de Jamie Freed y Jacqueline Wong; editado en español por Patrycja Dobrowolska)