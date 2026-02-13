El crudo se encamina a su segunda caída semanal mientras disminuye la tensión con Irán

13 feb (Reuters) - Los precios del petróleo bajaban el viernes y se encaminaban hacia su segunda caída semanal, al disiparse el temor sobre un conflicto entre Estados Unidos e Irán que pudiera afectar al suministro. Los futuros del crudo Brent caían 6 centavos, o un 0,1%, hasta situarse en US$ 67,46 el barril, a las 0448 GMT, tras caer un 2,7% en la sesión anterior. El crudo West Texas Intermediate (WTI) de EEUU bajaba 12 centavos, o un 0,2%, hasta situarse en US$ 62,72, tras caer un 2,8%.

Los precios del Brent se disponen a caer un 0,8% esta semana, mientras que los del WTI lo harán un 1,1%.

Los precios subieron esta semana en un clima de temor por que Estados Unidos pudiera atacar a Irán, un importante productor de Oriente Próximo, por su programa nuclear, pero los comentarios del jueves del presidente estadounidense Donald Trump de que Estados Unidos podría llegar a un acuerdo con Irán durante el próximo mes hicieron que los precios bajasen en la sesión anterior.

Los precios del petróleo han bajado "ante los indicios de que Estados Unidos está buscando más tiempo para alcanzar un acuerdo nuclear con Irán, lo que reduce la prima de riesgo geopolítico a corto plazo", dijo el analista de IG Tony Sycamore en una nota.

Además de la disminución de la inquietud sobre un conflicto con Irán, en su informe mensual que este año el crecimiento de la demanda mundial de petróleo será más débil de lo previsto anteriormente, y que la oferta global superará a la demanda.

"El hecho de que los precios no hayan bajado significativamente ante los titulares bajistas es digno de mención, ya que sugiere que el impulso bajista se está ralentizando a corto plazo", dijo Linh Tran, analista de mercado de XS.com.

La caída del jueves se vio amplificada por datos anteriores que mostraban un aumento masivo de las reservas de crudo de EEUU y la creciente expectativa de que el aumento del suministro venezolano podría llegar pronto al mercado, según Sycamore, de IG.

"Se espera que el suministro de petróleo venezolano vuelva a los niveles anteriores al bloqueo en los próximos meses", dijo, pasando de 880.000 barriles diarios a alrededor de 1,2 millones de barriles diarios.

El Tesoro de EEUU emitirá más permisos para suavizar las sanciones a la energía venezolana esta semana, según dijo el jueves un responsable de energía de la Casa Blanca.

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, dijo el jueves que las controladas por EEUU han superado los US$ 1.000 millones desde la captura del presidente Nicolás Maduro en enero y que en los próximos meses se obtendrán otros US$ 5.000 millones. (Información de Sam Li, Lewis Jackson y Sudarshan Varadhan; edición de Christian Schmollinger; edición en español de Paula Villalba)