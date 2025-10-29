El crudo se estabiliza con la atención puesta en la reunión entre EEUU y China

Por Ahmad Ghaddar

LONDRES, 29 oct (Reuters) - Los precios del crudo se estabilizaban el miércoles, ya que los inversores sopesaban el optimismo por la reunión entre los líderes de los principales consumidores, Estados Unidos y China, frente a la previsión de un aumento de las cuotas de producción en la próxima reunión de la OPEP+.

* A las 1020 GMT, los futuros del Brent ganaban 11 centavos, o un 0,2%, a US$64,51 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos subían 6 centavos, o un 0,1%, a US$60,21.

* El Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo que el presidente Xi Jinping se reunirá con su par estadounidense, Donald Trump, el jueves en la ciudad surcoreana de Busan. Según indicó, la cita "dará un nuevo impulso al desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos", añadiendo que Pekín está dispuesta a colaborar para lograr "resultados positivos".

* También apoyaba a los precios una caída esperada en los inventarios de crudo y combustible de Estados Unidos la semana pasada.

* El Brent y el WTI registraron la semana pasada sus mayores ganancias semanales desde junio, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones relacionadas con Ucrania a Rusia por primera vez en su segundo mandato, dirigidas a las grandes petroleras Lukoil y Rosneft.

* Aun así, las dudas de que las sanciones compensen el exceso de oferta y los rumores de un aumento de la producción de la OPEP+ presionaron a los precios y ambos índices referenciales cayeron un 1,9%, o más de US$1, en la sesión anterior.

* La OPEP+, el mayor grupo de naciones productoras de petróleo del mundo, se inclina por un modesto aumento del bombeo en diciembre, según cuatro fuentes conocedoras de las conversaciones, y dos fuentes citaron 137.000 barriles por día adicionales.

* El presidente ejecutivo del gigante petrolero estatal saudí Aramco afirmó el martes que la demanda de crudo era fuerte incluso antes de que se impusieran sanciones a las grandes petroleras rusas y que la demanda china sigue siendo saludable.

(Reporte adicional de Sam Li; editado en español por Carlos Serrano)