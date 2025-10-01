El crudo se toma un respiro con los planes de aumento de la producción de la OPEP+

Por Mohi Narayan

NUEVA DELHI, 1 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo se estabilizaban el miércoles tras dos días de caídas, mientras los inversores sopesaron los planes de la OPEP+ de el mes que viene y el resultado del de Estados Unidos que podría afectar a la actividad económica y a la demanda de combustible. Los futuros del crudo Brent para entrega en diciembre subían 28 centavos, a US$66,31 el barril, a las 0500 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate subía 26 centavos, a US$62,63 el barril.

El lunes, el Brent y el WTI más de un 3%, sus mayores descensos diarios desde el 1 de agosto, y el martes descendían un 1,5% más cada uno.

"La debilidad se debe en gran medida a la evolución de la oferta, con la OPEP reactivando gradualmente la producción, (...) lo que aumenta la preocupación del mercado por un posible exceso de oferta", dijo Sugandha Sachdeva, fundadora de SS WealthStreet, una empresa de investigación con sede en Nueva Delhi.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos como OPEP+, podrían acordar un aumento de la producción de petróleo de hasta 500.000 barriles diarios (bpd) en noviembre, el triple que en octubre, en un intento de Arabia Saudí por recuperar cuota de mercado, según tres fuentes conocedoras de las conversaciones.

Ocho miembros del grupo, que bombea cerca de la mitad del petróleo mundial, están considerando un aumento de 274.000 a 411.000 bpd, dijeron dos de las fuentes. Una tercera fuente dijo que el aumento podría alcanzar los 500.000 bpd.

La OPEP escribió en una publicación en la red social X que los informes de los medios de comunicación sobre los planes para aumentar la producción en 500.000 bpd eran engañosos.

La presión adicional sobre los precios siguió a un informe de la industria que mostró que las existencias de crudo de EEUU cayeron, mientras que los inventarios de gasolina y destilados aumentaron la semana pasada.

Las existencias de crudo cayeron en 3,67 millones de barriles en la semana que finalizó el 26 de septiembre, según fuentes del mercado que citaron estimaciones del Instituto Estadounidense del Petróleo el martes.

Los inventarios de gasolina, sin embargo, subieron en 1,3 millones de barriles, mientras que los de destilados aumentaron en 3 millones de barriles respecto a la semana pasada, dijeron las fuentes.

"Aunque los inventarios de crudo de EEUU han seguido una tendencia a la baja, el ritmo de reducción se ha ralentizado, lo que ha moderado el sentimiento alcista", dijo Sachdeva de SS WealthStreet.

La Administración de EEUU cerró gran parte de sus funciones el miércoles debido a que las profundas divisiones partidistas impidieron que el Congreso y la Casa Blanca alcanzaran un acuerdo de financiación. Las agencias advirtieron de que el decimoquinto cierre de la Administración desde 1981 paralizaría la publicación de un informe de empleo de septiembre muy vigilado, ralentizaría los viajes aéreos, suspendería las investigaciones científicas, retendría la paga de las tropas estadounidenses y provocaría el despido de 750.000 trabajadores federales con un coste diario de US$400 millones. Los datos sobre la actividad fabril en Asia, la mayor región consumidora de petróleo del mundo, también aumentaron la preocupación por la demanda de combustible. La actividad manufacturera se contrajo en la mayoría de las principales economías en septiembre, según mostraron las encuestas el miércoles, mientras la débil demanda china, el crecimiento más débil de EEUU y los aranceles que se avecinan de EEUU acumularon presión sobre la región. (Información de Mohi Narayan en Nueva Delhi; información adicional de Laila Kearney; edición de Lincoln Feast y Christian Schmollinger; editado en español por Patrycja Dobrowolska)