El crudo sigue estable ante las próximas negociaciones entre EEUU e Irán

Por Mohi Narayan y Florence Tan

NUEVA DELHI, 16 feb (Reuters) -

El petróleo cotizaba sin grandes cambios el lunes, mientras los inversores sopesaban las implicaciones para el mercado de las próximas conversaciones entre Estados Unidos e Irán destinadas a reducir las tensiones, en un contexto de previsibles aumentos del suministro por parte de la OPEP+. Los futuros del crudo Brent subían 3 centavos, hasta US$67,78 el barril, a las 0358 GMT. El crudo West Texas Intermediate de EEUU se situaba en US$62,91 el barril, con un alza de 2 centavos. El lunes no habrá liquidación del WTI debido a un día festivo en EEUU.

La semana pasada, ambos índices registraron descensos semanales, el Brent cerra con una caída de alrededor del 0,5% y el WTI perd un 1% después de que los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de que Washington llegara a un acuerdo con Teherán durante el próximo mes hicieran bajar los precios el jueves. Los dos países celebrarán una segunda ronda de conversaciones en Ginebra el martes, tras reanudar las negociaciones a principios de este mes con el objetivo de resolver su disputa de décadas sobre el programa nuclear de Teherán y evitar un nuevo enfrentamiento militar.

Irán busca un acuerdo nuclear con Estados Unidos que reporte beneficios económicos a ambas partes, con inversiones en energía y minería y la compra de aviones sobre la mesa, según declaró el domingo un diplomático iraní.

"Dado que se espera que ambas partes se mantengan firmes en sus líneas rojas fundamentales, las expectativas de que se alcance un acuerdo son escasas y es probable que se trate de la calma antes de la tormenta", dijo Tony Sycamore, analista de IG Markets.

Estados Unidos ha enviado un segundo portaaviones a la región y se está preparando para la posibilidad de una campaña militar sostenida si las conversaciones no tienen éxito, según han declarado responsables estadounidenses a Reuters. La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido de que, en caso de ataques contra territorio iraní, podría tomar represalias contra cualquier base militar estadounidense.

las tensiones entre EEUU e Irán al alza los precios del petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados —conocidos conjuntamente como OPEP+— se por reanudar el aumento de la producción a partir de abril, tras una pausa de tres meses, para satisfacer la demanda máxima del verano, según informó Reuters.

Se espera que la actividad en los mercados financieros mundiales sea moderada el lunes, ya que China, Corea del Sur y Taiwán permanecerán cerrados por las vacaciones del Año Nuevo Lunar, además del Día de los Presidentes en Estados Unidos.

"Dada la ausencia de señales de demanda china esta semana, la liquidez sigue siendo escasa y la evolución de los precios podría seguir siendo errática"

, dijo Sugandha Sachdeva, fundadora de SS WealthStreet, una empresa de investigación en Nueva Delhi.

A corto plazo, los acontecimientos geopolíticos y los datos sobre las reservas seguirán siendo los principales factores de volatilidad, lo que mantendrá al crudo vulnerable a fuertes oscilaciones en ambos sentidos, añadió Sachdeva. (Información de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Florence Tan en Singapur; edición de Sonali Paul y Kevin Buckland; editado en español por Patrycja Dobrowolska)