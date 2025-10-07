El crudo sigue subiendo tras un aumento de la producción de la OPEP+ menor de lo esperado

Por Anjana Anil y Siyi Liu

7 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo continuaban subiendo el martes, mientras el aumento de la producción de la OPEP+ en noviembre, menor de lo esperado, contribuyó a mitigar algunos temores de un creciente exceso de oferta. Los futuros del crudo Brent avanzaban 23 centavos, o un 0,35%, hasta los US$65,70 por barril a las 0356 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate subía 21 centavos, o un 0,34%, a US$61,90.

Ambos contratos subían más de 1% en la sesión anterior, después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más Rusia y algunos pequeños productores (OPEP+), decidiera aumentar su producción colectiva en 137.000 barriles diarios a partir de noviembre.

La medida contrastaba con las expectativas del mercado de una reintroducción más agresiva de la oferta, una señal de que el grupo sigue siendo cauteloso a la hora de aumentar su cuota de producción en el mercado mundial del petróleo en medio de las predicciones de un excedente de oferta en el cuarto trimestre, así como el próximo año, dijeron los analistas de ING.

"El Brent había caído alrededor de US$5 por barril la semana pasada en respuesta a las expectativas anteriores de un mayor impulso de la oferta, por lo que este leve repunte parece razonable", dijo Anh Pham, analista de LSEG.

"Por ahora, el mercado parece capaz de acomodar el volumen adicional, y aún no hemos visto un cambio hacia el contango en la parte delantera de la curva", añadió.

La OPEP+ ha aumentado sus objetivos de producción de petróleo en más de 2,7 millones de bpd este año, lo que equivale aproximadamente al 2,5% de la demanda mundial.

Los factores geopolíticos han mantenido un suelo bajo los precios, con el conflicto entre Rusia y Ucrania afectando a los activos energéticos y creando incertidumbre sobre el suministro de crudo ruso.

La refinería de petróleo rusa de Kírishi detuvo su unidad de destilación más productiva, la CDU-6, tras el ataque de un dron y el posterior incendio el 4 de octubre, y es probable que su recuperación lleve alrededor de un mes, según indicaron el lunes dos fuentes del sector.

Con todo, los precios del crudo se han visto presionados por el aumento de la producción de los productores OPEP+ y no OPEP+. Además, cualquier desaceleración de la demanda debido al débil crecimiento económico desencadenado por los aranceles comerciales de Estados Unidos es probable que exacerbe el superávit, dijeron los analistas. (Información de Anjana Anil en Bengaluru y Siyi Liu en Singapur; edición de Christopher Cushing y Kim Coghill; editado en español por Patrycja Dobrowolska)