El crudo sube 2% ante preocupación por un posible conflicto entre EE. UU. e Irán

Por Siddharth Cavale

NUEVA YORK, 19 feb (Reuters) - Los precios del petróleo subían alrededor de 2% el jueves a su mayor nivel en seis meses, impulsados por la creciente preocupación por un posible conflicto militar entre Estados Unidos e Irán, ya que ambos países intensificaron su actividad militar en la región productora de hidrocarburos.

* Los futuros del Brent ganaban 1,23 dólares, o un 1,8%, a 71,58 dólares el barril a las 1551 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos sumaba 1,34 dólares, o un 2,1%, a 66,53 dólares.

* Tras avanzar más de un 4% el miércoles, el Brent se encamina a cerrar en su nivel más alto desde el 31 de julio, mientras que el WTI marcha a un máximo desde el 1 de agosto.

* Los precios del petróleo se ven impulsados por las "tensiones geopolíticas y la preocupación de que Estados Unidos ataque a Irán en un futuro próximo", dijo Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates. "El mercado seguirá subiendo a la espera de que algo suceda".

* Irán planeó un ejercicio naval conjunto con Rusia el jueves, según informó la agencia de noticias semioficial iraní Fars, días después de que el país cerrara el Estrecho de Ormuz durante unas horas para realizar ejercicios militares. El Estrecho es un enlace comercial vital, ya que cerca del 20% del suministro mundial de petróleo lo atraviesa.

* El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos debía llegar a un acuerdo significativo con Irán.

* Irán emitió un aviso a los aviadores (NOTAM) en el que informa de que tiene previsto lanzar cohetes en zonas del sur del país el jueves entre las 0330 y las 1330 GMT, según la página web de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

* Al mismo tiempo, Estados Unidos ha desplegado buques de guerra cerca de Irán, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha declarado que Washington está considerando si debe continuar con el compromiso diplomático con Teherán o buscar otra opción.

* En tanto, las dos jornadas de conversaciones de paz en Ginebra entre Ucrania y Rusia concluyeron el miércoles sin avances, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó a Moscú de frenar los esfuerzos mediados por Estados Unidos para poner fin a la guerra que dura ya cuatro años. (Reporte de Siddharth Cavale en Nueva York, Enes Tunagur en Londres. Reporte adicional de Yuka Obayashi y Emily Chow. Editado en Español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)