El crudo sube 3% mientras India reconsidera el crudo ruso por las nuevas sanciones

Por Katya Golubkova y Trixie Yap

23 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo subían un 3% el jueves, ampliando las ganancias de la sesión anterior, mientras los compradores de India comenzaron a revisar sus compras de petróleo ruso después de que Estados Unidos impusiera sanciones a los principales proveedores Rosneft y Lukoil por la guerra de Ucrania. Los futuros del crudo Brent subían US$1,94, o un 3,1%, a US$64,53 por barril a las 0428 GMT, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate subían US$1,89, o un 3,2%, a US$60,39.

Estados Unidos se mostró dispuesto a adoptar nuevas medidas, al tiempo que instó a Moscú a acordar de inmediato un alto el fuego en su guerra en Ucrania.

Reino Unido sancionó a Rosneft y Lukoil la semana pasada. Por separado, los países de la UE aprobaron un de sanciones contra Rusia por la guerra que incluye la prohibición de importar GNL ruso.

"Las nuevas sanciones del presidente Trump que golpean a las mayores casas petroleras de Rusia apuntan directamente a ahogar los ingresos de guerra del Kremlin, una medida que podría restringir los flujos físicos de barriles rusos y obligar a los compradores a redirigir los volúmenes al mercado abierto", dijo la analista de mercado de Phillip Nova, Priyanka Sachdeva.

Justo después del anuncio de las sanciones estadounidenses, los futuros del Brent y del WTI subían más de US$2 por barril, impulsados también por un sorprendente descenso de las reservas estadounidenses

"Si Nueva Delhi recorta sus compras bajo la presión de EEUU, podríamos ver cómo la demanda asiática pivota hacia el crudo estadounidense, elevando los precios del Atlántico", añadió. Las refinerías estatales de India dijeron que estaban revisando sus compras de barriles de petróleo ruso para asegurarse de que ningún suministro procederá directamente de Rosneft y Lukoil después de que Estados Unidos les impusiera sanciones.

Por su parte, la empresa privada Reliance Industries, el mayor comprador indio de petróleo ruso, anunció que planea ajustar sus importaciones de crudo de Moscú a las directrices del Gobierno indio.

Según fuentes consultadas, Reliance planea recortar drásticamente las importaciones de crudo ruso debido a las sanciones de la UE y EEUU y es probable que otras refinerías indias realicen también reducciones masivas. Pero el escepticismo del mercado sobre si las sanciones de EEUU provocarían un verdadero cambio fundamental entre la oferta y la demanda las ganancias del petróleo.

“Las nuevas sanciones están subiendo la apuesta entre Estados Unidos y Rusia, pero veo el salto del precio del petróleo más como una reacción instintiva de los mercados que como un cambio estructural”, dijo el director de análisis de mercado global de Rystad Energy, Claudio Galimberti.

“Hasta ahora, casi todas las sanciones impuestas a Rusia en los últimos tres años y medio no han conseguido reducir ni los volúmenes producidos por el país ni los ingresos petroleros”, dijo, y añadió que algunos compradores de petróleo ruso en India y China habían continuado sus compras. A corto plazo, los mercados prevén que el excedente de suministros de la OPEP+, debido a la reversión de los recortes de producción, sea un factor clave para impulsar los precios.

“Los tres factores que vigilaré de cara a noviembre son la retirada de la OPEP+, las reservas de crudo de China y las guerras en Ucrania y Oriente Próximo, por este orden”, dijo Galimberti. (Información de Katya Golubkova en Tokio; edición de Florence Tan, Tom Hogue y Kim Coghill; editado en español por Patrycja Dobrowolska)