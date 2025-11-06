El crudo sube al disminuir el temor a la saturación pese a la demanda débil

Por Katya Golubkova y Sam Li

TOKIO/PEKÍN, 6 nov (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el jueves al disminuir la preocupación por el exceso de oferta, tras cerrar en mínimos de dos semanas en la sesión anterior ante la debilidad de la demanda. Los futuros del crudo Brent avanzaban 17 centavos, o un 0,27%, a US$63,69 el barril a las 0455 GMT, mientras que los futuros del West Texas Intermediate estadounidense subían 18 centavos, o un 0,3%, a US$59,78.

Los precios mundiales del petróleo por tercer mes consecutivo en octubre ante el temor a un exceso de oferta, en un momento en que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados aumentaron la producción, mientras que la producción de los productores no pertenecientes a la OPEP también sigue creciendo.

Sin embargo, después de que las sanciones estadounidenses y británicas impuestas a las mayores petroleras rusas hace dos semanas atenuaran la agresiva postura bajista del mercado, se produjo un cambio en el impulso de los precios del petróleo a finales de octubre, según Haitong Securities.

El plan de la OPEP+ de suspender los aumentos de producción en el primer trimestre del próximo año también alivió en parte la preocupación por el exceso de oferta, según Haitong Securities.

Sin embargo, persiste la preocupación por la debilidad de la demanda.

En lo que va de año, hasta el 4 de noviembre, la demanda mundial de petróleo ha aumentado en 850.000 barriles diarios, por debajo del crecimiento de 900.000 bpd previsto anteriormente por J.P. Morgan, dijo el banco en una nota a clientes.

"Los indicadores de alta frecuencia sugieren que el consumo de petróleo en EEUU sigue siendo moderado", dice la nota, señalando la debilidad de la actividad de viajes y la disminución de los envíos de contenedores.

En la sesión anterior, los precios del petróleo después de que la Administración de Información de Energía de Estados Unidos dijera que las existencias de crudo de EEUU aumentaron en 5,2 millones de barriles a 421,2 millones de barriles la semana pasada, en comparación con las expectativas de un aumento de 603.000 barriles.

"Creemos que prevalecerá la presión a la baja sobre los precios del petróleo, lo que respalda nuestra previsión por debajo del consenso de US$60 por barril para finales del 25 y de US$50 por barril para finales del 26", señaló Capital Economics en una nota.

Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo, redujo drásticamente los precios de su crudo para los compradores asiáticos en diciembre, en respuesta a un mercado bien abastecido a medida que los productores de la OPEP+ aumentan la producción.

(Información de Katya Golubkova en Tokio y Sam Li en Pekín; edición de Tom Hogue; edición en español de Paula Villalba)