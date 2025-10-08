El crudo sube al reducirse el temor a exceso de oferta tras medida de la OPEP+

Por Jeslyn Lerh

SINGAPUR, 8 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el miércoles, en un momento en que los inversores restaban importancia al temor por un exceso de oferta, tras digerir la decisión de la OPEP+ de limitar el aumento de la producción el mes que viene. Los futuros del crudo Brent avanzaban 48 centavos, o un 0,7%, hasta US$65,93 el barril a las 0400 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate subía 51 centavos, o un 0,8%, a US$62,24.

Los contratos de referencia se mantuvieron prácticamente planos en la sesión anterior, mientras los inversores sopesaron las señales de un exceso de oferta frente a un aumento menor de lo esperado de la producción de noviembre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios (OPEP+).

"El mercado se encuentra en un limbo de precios, con un lado inclinado hacia un posible exceso de oferta y el otro creyendo que el aumento no será tan rápido como se esperaba", dijo Emril Jamil, analista de LSEG Oil Research.

Por el momento, los precios cotizan al alza, mientras algunos operadores mantienen posiciones largas, o apuestas a que los precios subirán, ante los continuos esfuerzos por frenar los flujos de crudo ruso, añadió Jamil.

La OPEP+ optó por una subida de 137.000 barriles diarios, la cantidad más baja entre las opciones que el grupo debatió el pasado fin de semana.

"Hasta que el mercado físico no muestre signos de ablandamiento a través del aumento de los inventarios, es probable que los inversores resten importancia al impacto de los aumentos de producción", señalaron el miércoles los analistas de ANZ.

Sin embargo, las subidas de los precios se han visto limitadas ya que los envíos de crudo se han mantenido cerca de máximos de 16 meses durante las últimas cuatro semanas, según los analistas de ANZ.

Los inversores también están a la espera de los datos de inventarios de EEUU de la Administración de Información Energética (EIA) más tarde el miércoles.

El martes, fuentes del Instituto Estadounidense del Petróleo (API) indicaron que las existencias estadounidenses de crudo aumentaron en 2,78 millones de barriles en la semana finalizada el 3 de octubre.

Por el contrario, los inventarios de gasolina y destilados caían, dijeron las fuentes basándose en los datos del API.

Mientras tanto, es probable que la producción de petróleo de EEUU alcance este año un récord mayor de lo previsto, según informó el martes la EIA. (Información de Jeslyn Lerh; edición de Christopher Cushing y Christian Schmollinger; editado en español por Patrycja Dobrowolska)