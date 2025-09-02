El crudo sube ante el temor a la escasez de suministro por la guerra en Ucrania

Por Anjana Anil y Colleen Howe

2 sep (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el martes ante la creciente preocupación por las interrupciones del suministro en medio de una escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania y mientras el mercado sopesaba si los próximos datos de empleo en Estados Unidos llevarían a recortes de los tipos de interés. El crudo Brent sumaba 37 centavos, o un 0,54%, a US$68,52 el barril a las 0617 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate se situaba en US$65,02 el barril, con una subida de US$1,01, o un 1,58%.

Los futuros del WTI no se liquidaron el lunes debido al festivo del Día del Trabajo en Estados Unidos. Priyanka Sachdeva, analista de mercados de Phillip Nova, afirmó que "los precios del petróleo se están fortaleciendo a corto plazo por la perspectiva de una inminente relajación de la Reserva Federal, que está reavivando la confianza de la demanda".

Esta semana se publicará una serie de datos laborales estadounidenses antes de la reunión de septiembre de la Reserva Federal, que podrían reforzar los argumentos a favor de la relajación monetaria tras los datos sorprendentemente débiles de las nóminas estadounidenses publicados en julio.

Por el lado de la oferta, los recientes ataques de drones ucranianos han paralizado instalaciones que representan al menos el 17% de la capacidad de procesamiento de petróleo de Rusia, es decir, 1,1 millones de barriles diarios, según cálculos de Reuters.

El domingo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que Ucrania planea nuevos ataques en el interior de Rusia tras semanas de intensificación de los ataques contra activos energéticos rusos.

Tras tres años y medio de guerra, Rusia y Ucrania han intensificado sus ataques aéreos en las últimas semanas. Rusia ha atacado los sistemas energéticos y de transporte ucranianos, mientras que Ucrania ha atacado las refinerías y oleoductos rusos.

"Los riesgos para las infraestructuras energéticas en Rusia siguen siendo elevados. Ucrania atacó más refinerías de petróleo rusas durante el fin de semana, a medida que intensificaba sus ataques contra la infraestructura", dijo Daniel Hynes, estratega de materias primas de ANZ, en una nota el martes. (Información de Anjana Anil en Bengaluru y Colleen Howe en Pekín; edición de Muralikumar Anantharaman y Sonali Paul; editado en español por Irene Martínez)