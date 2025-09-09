El crudo sube ante leve aumento de la producción de la OPEP+ y temor por el suministro ruso

Por Anjana Anil y Sam Li

9 sep (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el martes, después de que la OPEP+ decidiera aumentar la producción menos de lo que los agentes del mercado habían anticipado, mientras que la preocupación por una oferta mayor debido a las posibles nuevas sanciones a Rusia seguía empujando al alza. El crudo Brent ganaba 35 centavos, o un 0,53%, a US$66,37 el barril, a las 0335 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate subía 32 centavos, o un 0,51%, a US$62,58 el barril.

Ocho miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados, conocidos colectivamente como OPEP+, acordaron el domingo aumentar la producción a partir de octubre en 137.000 barriles diarios. Esta cifra es muy inferior a los aumentos mensuales de unos 555.000 barriles por día (bpd) de septiembre y agosto, y de 411.000 bpd en julio y junio. También es menor de lo que esperaban algunos analistas.

La medida de octubre "supone la anulación de los recortes que debían mantenerse hasta finales de 2026, tras el rápido retorno del tramo anterior de barriles inactivos en los últimos meses", dijo Daniel Hynes, estratega senior de materias primas de ANZ, en una nota a clientes el martes.

En general, dado el rápido aumento de la producción de la OPEP+ este año y que la demanda vuelve a quedarse por debajo de las expectativas de principios de año, el inminente exceso de oferta en el mercado del crudo sigue siendo el principal motor de los precios este año, según Haitong Securities.

Los precios también se veían respaldados por la especulación de más sanciones a Rusia, después de que el mayor ataque aéreo del país contra Ucrania incendiara un edificio gubernamental en Kiev. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba listo para pasar a una segunda fase de restricciones.

El máximo responsable de sanciones de la Unión Europea estuvo en Washington con un equipo de expertos para discutir lo que serían las primeras medidas transatlánticas coordinadas contra Rusia desde que Trump volvió al poder.

La imposición de nuevas sanciones a Rusia disminuiría su suministro de petróleo a los mercados globales, lo que podría apoyar el aumento de los precios del crudo.

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos se reúne la próxima semana, y los operadores ven un 89,4% de probabilidades de un recorte de los tipos de interés de un cuarto de punto.

Unos tipos más bajos reducen los costes de endeudamiento de los consumidores y pueden impulsar el crecimiento económico y la demanda de petróleo. (Información de Anjana Anil en Bengaluru y Sam Li en Pekín; edición de Christopher Cushing; edición en español de Paula Villalba)