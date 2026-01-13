El crudo sube con fuerza ante posible interrupción del suministro de Irán

Por Laila Kearney y Seher Dareen

NUEVA YORK/LONDRES, 13 ene (Reuters) - Los precios del petróleo trepaban alrededor ⁠de un 3% el martes, ⁠ya que la posibilidad de interrupciones en las exportaciones de crudo iraní eclipsaba el posible aumento de la oferta de Venezuela.

* Los futuros del Brent ⁠subían 1,88 ‌dólares, ​o un 2,9%, a 65,75 dólares por barril a las 1607 GMT, rondando su nivel más ​alto en alrededor de tres meses. El crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaba 1,79 dólares, ‌o un 3%, a 61,29 dólares.

* "El mercado petrolero ‌está protegiendo los precios frente a factores ​geopolíticos, como la posible exclusión de las exportaciones de Irán, los problemas en torno a Venezuela, las conversaciones sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y la cuestión de Groenlandia", dijo John Evans, analista de PVM Oil Associates.

* Irán, uno de los principales productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se enfrenta a sus mayores manifestaciones antigubernamentales en años. La represión gubernamental contra los manifestantes, que según un grupo ⁠iraní ha causado la muerte de unas 2.000 personas y miles de detenidos, provocó la advertencia del presidente ​de Estados Unidos, Donald Trump, de una posible acción militar.

* Trump dijo el lunes que cualquier país que haga negocios con Irán estará sujeto a una tasa arancelaria del 25% sobre cualquier negocio realizado con Estados Unidos.

* La prima del crudo Brent respecto al Dubái, la referencia en Oriente Medio, subió el martes a su nivel más alto desde julio, ya que las ⁠tensiones geopolíticas en Irán y Venezuela apoyaban al marcador global de precios, mostraron datos de LSEG.

* "Los ​disturbios en Irán han añadido entre 3 y 4 dólares por barril de prima de riesgo geopolítico a los precios del petróleo, en nuestra opinión", dijo Barclays en una nota.

* Los mercados también están lidiando ‍con la preocupación de que una oferta adicional de crudo llegue al mercado debido a la reanudación de exportaciones venezolanas.

* Tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, Trump dijo la semana pasada que Caracas está dispuesta a entregar a Estados Unidos hasta 50 millones de barriles de petróleo sujetos a sanciones occidentales.

* Tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, Trump dijo la semana pasada que Caracas está dispuesta a entregar a Estados Unidos hasta 50 millones de barriles de petróleo sujetos a sanciones occidentales.

* Las ​casas comerciales mundiales de petróleo han surgido como los primeros ganadores en la carrera por controlar los flujos de crudo venezolano, adelantándose a las grandes energéticas estadounidenses.