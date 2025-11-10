El crudo sube debido al optimismo sobre posible fin del cierre del Gobierno de EEUU

Por Enes Tunagur

LONDRES, 10 nov (Reuters) - Los precios del petróleo subían el lunes ante el optimismo de que el cierre del Gobierno de Estados Unidos podría terminar pronto y elevar la demanda en el principal consumidor mundial de crudo, compensando las preocupaciones sobre el aumento de los suministros a nivel mundial.

* Los futuros del crudo Brent subían 50 centavos, o un 0,79%, a US$64,13 por barril a las 0916 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaban 53 centavos, o un 0,89%, a US$60,28 el barril.

* El Senado de Estados Unidos avanzó el domingo en una medida destinada a reabrir el gobierno federal y poner fin a un cierre de 40 días que ha dejado a los trabajadores federales en casa, retrasado la ayuda alimentaria y obstaculizado los viajes aéreos.

* El primer paso de los legisladores estadounidenses para poner fin al cierre ayudó al retorno del apetito por el riesgo a los mercados, dijo el analista de PVM Tamas Varga.

* Los analistas se mostraron preocupados por el impacto de las cancelaciones de vuelos en la demanda de combustible para aviones en Estados Unidos. Las aerolíneas cancelaron más de 2.800 vuelos en Estados Unidos y retrasaron más de 10.200 el domingo, en el peor día de interrupciones desde el inicio del cierre del Gobierno estadounidense.

* El Brent y el WTI cayeron cerca de un 2% la semana pasada y registraron su segundo descenso semanal, por el temor a un exceso de oferta. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) acordó aumentar ligeramente la producción en diciembre, pero también puso en pausa nuevas subidas en el primer trimestre.

* Los inventarios de crudo también aumentaron en Estados Unidos, mientras que el volumen de petróleo almacenado a bordo de buques en aguas asiáticas se ha duplicado en las últimas semanas después de que el endurecimiento de las sanciones occidentales redujo las importaciones de China e India y de que la escasez de cuotas de importación frenó la demanda de las refinerías chinas independientes.

* Existe una disociación entre el creciente volumen de crudo almacenado en el mar y la disponibilidad cada vez más limitada de productos rusos, afirmó Varga, de PVM.

* La refinería rusa de Tuapse, en el mar Negro, suspendió las exportaciones de combustible tras los ataques de drones a principios de mes, según dos fuentes del sector y los datos de seguimiento de buques de LSEG.

* El productor ruso de petróleo Lukoil se enfrenta a crecientes interrupciones, ya que el 21 de noviembre vence el plazo en Estados Unidos para que las empresas corten sus relaciones comerciales con la compañía rusa, y tras el fracaso de una esperada venta de las operaciones al operador suizo Gunvor. (Reporte de Florence Tan; Editado en Español por Ricardo Figueroa)