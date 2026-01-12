El crudo sube levemente entre riesgos en Irán y recuperación de exportaciones de Venezuela

Por Florence Tan y Siyi Liu

SINGAPUR, 12 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el lunes, después de que la escalada de las protestas en Irán desató la preocupación por los suministros del productor de la OPEP.

Con todo, los esfuerzos para reanudar las exportaciones de petróleo de Venezuela y las expectativas de que el mercado tendrá un exceso de oferta este año limitaban las ganancias. Los futuros del crudo Brent subían 5 centavos a US$63,39 el barril a las 0433 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate se situaba en US$59,16 el barril, 4 centavos más.

Ambos contratos subieron más de un 3% la semana pasada y registraron su mayor subida semanal desde octubre, en un momento en que el poder clerical iraní intensificaba su represión de las mayores manifestaciones desde 2022.

Si bien se ha formado una prima en los precios del petróleo en los últimos días, el mercado todavía está subestimando el riesgo geopolítico de un conflicto más amplio de Irán que puede afectar los envíos de petróleo en el de Ormuz, según Saul Kavonic, jefe de análisis de energía de MST Marquee.

"El mercado está diciendo: muéstrame la interrupción del suministro antes de responder materialmente", añadió.

Los disturbios civiles en Irán han causado la muerte de más de 500 personas, según denunció el domingo un grupo de defensa de los derechos humanos.

Los analistas de ANZ, dirigidos por Daniel Hynes, señalaron en una nota que: "también ha habido llamamientos a los trabajadores de la industria petrolera para que bajen las herramientas en medio de las protestas".

"La situación pone al menos 1,9 millones de barriles diarios de exportaciones de petróleo en riesgo de interrupción", añadieron.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado repetidamente con intervenir si se usa la fuerza contra los manifestantes.

Se espera que el presidente se reúna con altos asesores el martes para discutir las opciones para Irán, dijo un representante estadounidense a Reuters el domingo.

Se espera que Venezuela reanude pronto las exportaciones de petróleo tras la destitución del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ya que Trump dijo la semana pasada que el Gobierno de Caracas está dispuesto a entregar hasta 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Estados Unidos.

Eso ha desatado una carrera entre las compañías petroleras para encontrar petroleros y montar operaciones para enviar el crudo de forma segura desde buques y puertos venezolanos en ruinas, dijeron cuatro fuentes familiarizadas con las operaciones.

Trafigura dijo en una reunión con la Casa Blanca el viernes que su primer buque debería cargar la próxima semana.

Según Priyanka Sachdeva, analista de mercado de Phillip Nova, se espera que los precios del crudo se mantengan dentro de un rango, a menos que se produzca una clara reactivación de la demanda o una interrupción significativa de la oferta.

Sachdeva añadió que los futuros del petróleo están valorando cada vez más un exceso de oferta a medida que el mercado se acerca a 2026.

Mientras tanto, los inversores también están atentos a posibles interrupciones del suministro de Rusia en medio de los ataques en curso de Ucrania dirigidos a instalaciones energéticas rusas y el posible endurecimiento de las sanciones de EEUU a la energía rusa. (Información de Florence Tan y Siyi Liu en Singapur; edición de Lincoln Feast; editado en español por Patrycja Dobrowolska)