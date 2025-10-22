El crudo sube más de 1% ante el riesgo de suministro y avances en diálogo EEUU-China

Por Siyi Liu y Jeslyn Lerh

SINGAPUR, 22 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el miércoles por segundo día consecutivo, más de un 1%, impulsados por el riesgo de suministro relacionado con las sanciones y la esperanza de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, mientras que los inversores también digerían la noticia de que EEUU busca petróleo para entregar a sus reservas estratégicas. Los futuros del crudo Brent avanzaban 94 centavos, o un 1,5%, a US$62,26 por barril a las 0400 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate se anotaban 92 centavos, o un 1,6%, a US$58,16.

El petróleo ha rebotado desde el mínimo de cinco meses alcanzado el lunes, que los productores han aumentado la oferta y las tensiones comerciales han frenado la demanda.

El riesgo de suministro surgió de la noticia de que una cumbre entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, fue puesta en espera, así como el temor a la interrupción alimentado por la presión occidental sobre la compra asiática de petróleo ruso.

"A pesar del sentimiento bajista general impulsado por un exceso de oferta de petróleo y la debilidad de la demanda, el riesgo de interrupción del suministro en puntos calientes como Rusia, Venezuela, Colombia y Oriente Próximo sigue existiendo e impide que el precio del petróleo se mantenga por debajo del nivel de US$60", dijo Mukesh Sahdev, fundador y consejero delegado de la consultora de mercados energéticos XAnalysts.

Los inversores también vigilaban las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, uno de los principales productores de petróleo.

Los ataques estadounidenses contra Venezuela en aguas internacionales son una escalada peligrosa y equivalen a "ejecuciones extrajudiciales", afirmó el martes un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas.

En los últimos meses, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado ataques contra al menos seis buques en el Caribe que Estados Unidos sospechaba que transportaban narcóticos, como parte de una campaña contra una amenaza "narcoterrorista" que emana de Venezuela.

Los inversores también siguen de cerca el progreso de las conversaciones comerciales entre EEUU y China, mientras responsables de ambos países se reunirán esta semana en Malasia.

Trump dijo el lunes que espera llegar a un acuerdo comercial justo con el presidente chino, Xi Jinping, con quien tiene previsto reunirse en Corea del Sur la próxima semana.

"Los comentarios de Trump sobre la negociación comercial probablemente estén proporcionando cierto apoyo al mercado.

Es probable que un mayor apoyo provenga de la cancelación de la cumbre Trump-Putin", dijeron los estrategas de materias primas de ING el miércoles. Las existencias estadounidenses de crudo, gasolina y destilados cayeron la semana pasada, dijeron fuentes del mercado, basándose en cifras del Instituto Estadounidense del Petróleo (API) del martes. El petróleo también encontraba apoyo en un plan de EEUU para rellenar las reservas estratégicas, dijeron los analistas de investigación ANZ en una nota a clientes el miércoles. El Departamento de Energía de EEUU dijo el martes que tiene la intención de comprar 1 millón de barriles de petróleo crudo para su entrega a la Reserva Estratégica de Petróleo, mientras trata de aprovechar los precios relativamente bajos del crudo para ayudar a reponer sus reservas. (Información de Siyi Liu y Jeslyn Lerh en Singapur; edición de Muralikumar Anantharaman y Christopher Cushing; editado en español por Patrycja Dobrowolska)