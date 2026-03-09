El crudo sube más de 25% ante la reducción de la oferta y la escalada bélica

SINGAPUR, 9 mar (Reuters) -

Los precios del petróleo subían más de un 25% el lunes hasta alcanzar sus niveles más altos desde mediados de 2022, ante la reducción de suministro de algunos de los principales productores y al temor a que se prolonguen las interrupciones en el transporte marítimo, que se apoderaba del mercado debido a la expansión de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Los mercados energéticos están especialmente nerviosos porque la crisis se está desarrollando en el estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de crudo.

Las interrupciones en el movimiento de los petroleros y el aumento de los riesgos de seguridad ya han ralentizado la actividad marítima, lo que deja a los compradores asiáticos especialmente vulnerables, dada su gran dependencia del crudo de Oriente Medio. Los futuros del crudo Brent se revalorizaban 24,96 dólares, o un 27%, hasta 117,65 dólares por barril a las 0451 GMT, encaminados a registrar la mayor subida en un solo día de la historia, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) avanzaban 25,72 dólares, o un 28,3%, hasta 116,62 dólares.

El WTI subía un 31,4% hasta alcanzar un máximo de 119,48 dólares por barril a primera hora del lunes, mientras que el Brent avanzaba hasta un 29%, hasta los 119,50 dólares por barril. Antes de la subida del lunes, el Brent ya había subido un 27% y el WTI un 35,6% la semana pasada.

"A menos que se reanude pronto el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz y se alivien las tensiones regionales, es probable que persista la presión al alza sobre los precios", dijo Vasu Menon, director general de estrategia de inversión de OCBC en Singapur.

Irak y Kuwait han comenzado a recortar la producción de petróleo, lo que se suma a las reducciones anteriores de gas natural licuado de Qatar, ya que la guerra ha bloqueado los envíos desde Oriente Medio. Los analistas prevén que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí también tengan que recortar la producción pronto, ya que se están quedando sin almacenamiento de petróleo.

Otro factor que está impulsando los precios es el nombramiento de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, Alí Jamenei, como líder supremo de Irán, lo que indica que los partidarios de la línea dura siguen al mando en Teherán una semana después del inicio del conflicto con EEUU e Israel.

"Con el nombramiento del hijo del difunto líder como nuevo líder de Irán, el objetivo del presidente estadounidense Donald Trump de cambiar el régimen en Irán se ha complicado", dice Satoru Yoshida, analista de materias primas de Rakuten Securities.

"Esa opinión aceleró las compras, ya que se espera que Irán continúe con el cierre del estrecho de Ormuz y los ataques a las instalaciones de otras naciones productoras de petróleo, como se vio la semana pasada", añade Yoshida, que cree que el WTI podría subir a 120 y luego a 130 dólares por barril en un período relativamente corto.

SEMANAS O MESES DE PRECIOS MÁS ALTOS DEL COMBUSTIBLE

La guerra podría dejar a los consumidores y las empresas de todo el mundo enfrentándose a semanas o meses de precios más altos del combustible, incluso si el conflicto, que ya dura una semana, termina rápidamente, ya que los proveedores se enfrentan a instalaciones dañadas, logística interrumpida y riesgos elevados para el transporte marítimo.

"La siguiente señal será si finalmente se llega a un punto en el que se tengan que empezar a cerrar pozos de petróleo, lo que no solo afectaría aún más a la producción, sino que también retrasaría la respuesta una vez que el conflicto se calme. Eso podría mantener esos precios durante mucho más tiempo", dijo Daniel Hynes, estratega de materias primas de ANZ.

La producción de petróleo iraquí de sus principales yacimientos del sur ha caído un 70%, hasta solo 1,3 millones de barriles al día, ya que no puede exportar petróleo a través del estrecho de Ormuz ante la guerra con Irán, según informaron el domingo tres fuentes del sector. El almacenamiento de crudo ha alcanzado su capacidad máxima, según un responsable de la empresa estatal Basra Oil Company.

Kuwait Petroleum Corporation comenzó a reducir la producción de petróleo el sábado y declaró fuerza mayor en los envíos, aunque no especificó cuánto reduciría la producción.

Los ataques de Irán contra las infraestructuras petroleras de la región han continuado. La Oficina de Prensa de Fujairah informó de que hubo un incendio en la zona petrolera de Fujairah, en EAU, como consecuencia de la caída de escombros, sin que se hayan registrado heridos. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí dijo en la red social X que interceptó un dron que se dirigía al yacimiento petrolífero de Shaybah. El ejército israelí ha amenazado con matar a cualquier sustituto del fallecido Alí Jamenei, mientras que Trump dijo que la guerra solo podría terminar cuando el ejército y los gobernantes de Irán hubieran sido aniquilados.

Mientras tanto, ante la subida de los precios del petróleo, el líder demócrata del Senado de EEUU, Chuck Schumer, pidió a Trump que liberara petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés).

"El presidente Trump debería liberar ahora petróleo de la SPR para estabilizar los mercados, bajar los precios y detener la crisis de precios que las familias estadounidenses ya están sufriendo gracias a su imprudente guerra", dijo Schumer en un comunicado. (Información de Yuka Obayashi y Sudarshan Varadhan; reportaje adicional de Rae Wee en Singapur y Tim Gardner en Washington; edición de Sam Holmes y Jamie Freed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)