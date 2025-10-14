El crudo sube mientras EEUU y China rebajan la tensión comercial

Por Anjana Anil y Emily Chow

SINGAPUR, 14 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el martes, después de que los indicios de un deshielo en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China reforzaran el sentimiento del mercado y aliviaran las preocupaciones sobre la demanda mundial de combustible.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue comprometido a reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur este mes, dijo el lunes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, mientras ambos países intentan calmar la tensión sobre las amenazas arancelarias y los controles de exportación.

Hubo comunicaciones sustanciales entre las dos partes durante el fin de semana y se esperaban más reuniones, añadió. Los futuros del crudo Brent subían 22 centavos, o un 0,4%, a US$63,54 el barril, a las 0405 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate estaba a US$59,71 el barril, 22 centavos más, o un 0,4%.

En la sesión anterior, el Brent avanzaba un 0,9% y el WTI estadounidense un 1%.

"El petróleo se estabilizaba mientras los inversores sopesaban las tensiones entre Estados Unidos y China frente a la demanda", dijeron los analistas de Saxo Bank en una nota, y añadieron que Trump había suavizado su tono y señalado su apertura a un acuerdo.

La perspectiva de una mejora de los lazos comerciales entre las dos mayores economías del mundo ha impulsado históricamente los mercados del petróleo, dado que los inversores anticipan un crecimiento global más fuerte y una mayor demanda de combustible.

Sin embargo, acontecimientos recientes, como la ampliación de los controles a la exportación de tierras raras por parte de Pekín y las amenazas de Trump de imponer aranceles del 100% y restricciones a la exportación de software a partir del 1 de noviembre, han lastrado el ánimo.

La semana pasada, los precios del petróleo registraron pérdidas semanales y tocaron sus niveles más bajos desde mayo.

Trump también había puesto en duda las perspectivas de una reunión con Xi durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur, fijada para el 30 de octubre y el 1 de noviembre, diciendo en Truth Social: "Ahora parece que no hay razón para hacerlo".

Aunque la caída de los mercados parece limitada por el tono más conciliador entre Washington y Pekín, se espera que sus relaciones sigan en el punto de mira.

"La industria petrolera sigue lidiando con cuestiones geopolíticas", afirmó Daniel Hynes, analista de ANZ.

"China anunció que gravaría los buques de propiedad estadounidense que llegasen a sus costas, incluidos los petroleros.

Eso provocó varias cancelaciones de última hora y un aumento de los precios del transporte marítimo.

Limitando las subidas del mercado, Trump dijo el lunes el fin de la guerra de Gaza, que dura ya dos años y que ha perturbado el conjunto de Oriente Medio.

En su informe mensual del lunes, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, dijeron que el déficit de suministro del mercado del petróleo se reduciría en 2026, a medida que la alianza más amplia de la OPEP+ proceda con los aumentos de producción previstos.

(Información de Anjana Anil en Bengaluru y Emily Chow en Singapur; edición de Jacqueline Wong y Clarence Fernandez; edición en español de Paula Villalba)