El crudo sube por el riesgo de interrupción del suministro en Venezuela y Rusia

Por Shariq Khan

NUEVA YORK, 22 dic (Reuters) - Los precios del crudo subieron el lunes después de que la víspera la guardia costera de Estados Unidos persiguió a un petrolero en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, y de que Ucrania dañó dos buques y un muelle en Rusia, lo que hacía temer una interrupción del suministro.

* A las 16:34 GMT, los futuros del Brent ganaban 1,38 dólares, o un 2,83%, a US$61,85 por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos 1,29 dólares, o un 2,3%, a US$57,81.

* La Guardia Costera estadounidense estaba persiguiendo a un petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela, en la que sería la segunda operación de este tipo en las últimas horas y la tercera en menos de dos semanas si tiene éxito.

* La persecución se da después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada un bloqueo de los petroleros bajo sanciones que entran y salen de Venezuela.

* Los agentes del mercado ven un riesgo de interrupción de las exportaciones de petróleo venezolano debido al embargo de Estados Unidos, después de haberlo minimizado antes, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

* El crudo venezolano representa alrededor del 1% de la oferta mundial.

* Los precios del petróleo también estaban subiendo debido a las noticias de ataques de aviones no tripulados ucranianos contra buques rusos en un puerto del mar Negro, dijo la firma de asesoramiento de comercio de petróleo Ritterbusch y Asociados en una nota.

* Un ataque ucraniano con drones dañó dos barcos, dos muelles y provocó un incendio en un pueblo de la costa del mar Negro en la región rusa de Krasnodar, dijeron el lunes las autoridades regionales. La región del mar Negro es vital para las exportaciones energéticas de Rusia.

* "Esperamos una mayor consolidación esta semana en medio de la reducción de los volúmenes de vacaciones y un continuo enfrentamiento entre el deterioro de los fundamentos del petróleo y la necesidad de mantener cierta prima de riesgo geopolítico relacionado con Ucrania, Rusia y Venezuela", dijo Ritterbusch y Asociados. (Reporte de Jeslyn Lerh en Singapur y Sam Li y Lewis Jackson en Pekín; editado en español por Carlos Serrano)